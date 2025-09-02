(P) Notino dezvăluie cele mai apreciate parfumuri de nișă ale verii

Care e povestea pe care vrei să o porți vara aceasta? Notino a pregătit o selecție de 5 scenarii care vor deveni posibile cu un simplu puf aplicat la baza gâtului.

Parfumurile de nișă sunt considerate speciale, rafinate și diferite de cele comerciale din mai multe motive. Sunt create de case de parfumuri independente, nu de branduri mari de modă, de aceea pun accent pe artă, emoție și compoziție olfactivă.

Casele de nișă folosesc adesea esențe naturale scumpe (oud, ambra, trufe albe, flori rare, condimente exotice) sau note moleculare inovatoare. Rezultatul este un parfum mai complex, profund și adesea cu o poveste olfactivă neașteptată. Din acest motiv, nu sunt fabricate în masă. Multe vin în serii limitate sau în sticle numerotate. Asta le face exclusiviste, iar șansele ca altcineva din jurul tău să poarte același parfum sunt mici. Parfumul de nișă nu este creat ca să fie pe placul majorității, ci să exprime un concept, o emoție, o stare.

Alege-ți favoritul, dintre următoarele, pe care le găsești în magazinele specializate în branduri de nișă, precum Notino.

Italica de la Xerjoff este desertul pe care îl porți pe piele, nu în farfurie. Lapte cald, migdale prăjite, zahăr caramelizat și o notă catifelată de vanilie transformă acest parfum într-o experiență gurmandă, dar cu o eleganță barocă, tipică Xerjoff. Este perfect pentru zilele toride în care vrei să îți răsfeți simțurile cu ceva dulce, fără să devii greoaie. În 2025, Italica e definiția seducției confortabile.

The Ghost In The Shell de la casa de parfumuri Etat Libre d’Orange nu e doar un parfum, ci o experiență futuristă. Combină note molecule de synth, lactone, yuzu și mosc cu o bază care amintește de pielea umană caldă, dar și de metal rece. Este parfumul celor care vor să miroasă diferit, să provoace, să fie remarcați într-un mod care nu are legătură cu nimic convențional. Vara 2025 cere curaj – iar acest parfum îl oferă cu vârf și îndesat.

Greenley de la Parfums de Marly este briza proaspătă care trece prin grădini franceze perfect tunse. Are o deschidere revigorantă de mere verzi, bergamotă și mandarină, dar cu o structură elegantă de mușchi, chihlimbar și lemn de cedru. Este un parfum unisex, ușor de purtat, dar cu o noblețe discretă. Ideal pentru cei care vor să fie mereu fresh, fără să pară că se străduiesc prea tare. În vara lui 2025, Greenley e alegerea subtil rafinată.

Delox by Tiziana Terenzi te va purta într-o călătorie în inima Mediteranei, pe o barcă de lux care plutește leneș printr-un port italian, cu soarele blând reflectat în valuri și aerul îmbibat de mirosuri florale, boabe de cafea și dulceață orientală. Acest parfum îmbină trandafirul turcesc cu mierea, cafeaua, chihlimbarul și vanilia – o combinație care dă senzația de vacanță opulentă. Este un parfum solar, dar profund, perfect pentru serile lungi de vară în care vrei să fii observată fără să ridici tonul.

Erba Pura de la casa de parfumuri Xerjoff este ca un cocktail luxos băut pe o plajă privată din Amalfi. Debutează cu note electrizante de portocală siciliană, lămâie și bergamotă, dar se transformă rapid într-o bază bogată de mosc alb, ambroxan și vanilie. Este un parfum care rămâne pe piele și în aer – dulce, opulent, dar incredibil de versatil. În 2025, rămâne una dintre alegerile favorite ale celor care vor să miroasă „scump” și delicios.

Fie că mergi în magazinul fizic, fie că intri pe notino.ro, vei descoperi aromele verii tale.

Toate parfumurile de nișă menționate, Tiziana Terenzi Delox, Etat Libre d’Orange The Ghost In The Shell, Xerjoff Erba Pura, Xerjoff Italica și Parfums de Marly Greenley, sunt unisex, adică pot fi purtate atât de femei, cât și de bărbați. În universul parfumurilor de nișă, granițele dintre „feminin” și „masculin” devin irelevante, iar accentul cade pe personalitate, emoție și preferințe olfactive.

Vara asta, lasă parfumul să vorbească pentru tine.

