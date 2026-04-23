(P) #NoCap cu Inna: „vaccin la halbă”, taxi pentru câini și căsătorii cu termen de expirare

Episodul acesta dovedește încă o dată că realitatea poate fi mai surprinzătoare decât orice scenariu de film.

„Vaccinul la halbă”? Sună ciudat, dar e real

Un cercetător din SUA a creat o așa-numită „bere-vaccin”, o băutură care ar putea stimula imunitatea organismului. Deși ideea pare desprinsă dintr-un experiment social mai degrabă decât dintr-un laborator, conceptul se bazează pe ingrediente care activează răspunsul imun.

Ținând cont că, în mod obișnuit, vaccinurile presupun mai multe doze și rapeluri pentru eficiență maximă, unii ar putea privi acum lucrurile diferit. Sau, cel puțin, cu mai mult entuziasm.

În România există taxi… pentru câini

Dacă tu încă alergi după autobuz sau verifici prețurile la ride-sharing, animalul tău de companie ar putea avea deja un program mai bine organizat. În România există servicii de taxi dedicate câinilor, care îi transportă în siguranță la veterinar sau la salonul de îngrijire.

Fără stres, fără întârzieri și, probabil, fără discuții despre trafic. La ritmul în care evoluează tehnologia, nu ar fi surprinzător ca, în curând, patrupedele să aibă și permis de conducere.

Întrebarea rămâne: cine duce, de fapt, o viață mai bună?

Căsătorie pe perioadă determinată?

O propunere venită din România a stârnit deja reacții: o magistrată din Argeș sugerează introducerea căsătoriilor pe perioadă determinată. Ideea i-a venit, cel mai probabil, pe fondul numărului mare de divorțuri.

Detaliile nu sunt încă stabilite — nu se știe dacă mariajul ar dura cinci ani, zece sau, mai pragmatic, până se termină banii de la nuntă.

Cert este că propunerea deschide o discuție serioasă, chiar dacă vine ambalată într-un concept care pare, la prima vedere, greu de luat în serios.

Articol sustinut de Froo!