(P) #NoCap cu Inna: „vaccin la halbă”, taxi pentru câini și căsătorii cu termen de expirare

Whatsapp image 2026 04 23 at 45348 pm

#NoCap, pastila săptămânală de pe TikTok prezentată de Inna pentru stirileprotv.ro, continuă să aducă cele mai neobișnuite știri într-un stil pe care Gen Z îl gustă: rapid, ironic și fără filtre. 

Episodul acesta dovedește încă o dată că realitatea poate fi mai surprinzătoare decât orice scenariu de film.


Bere-vaccin, taxi pentru câini și căsătorii pe perioadă determinată. Tu ce ai alege? #bere #vaccin #caini #relatii #romania @froo.romania

„Vaccinul la halbă”? Sună ciudat, dar e real

Un cercetător din SUA a creat o așa-numită „bere-vaccin”, o băutură care ar putea stimula imunitatea organismului. Deși ideea pare desprinsă dintr-un experiment social mai degrabă decât dintr-un laborator, conceptul se bazează pe ingrediente care activează răspunsul imun.

Ținând cont că, în mod obișnuit, vaccinurile presupun mai multe doze și rapeluri pentru eficiență maximă, unii ar putea privi acum lucrurile diferit. Sau, cel puțin, cu mai mult entuziasm.

În România există taxi… pentru câini

Dacă tu încă alergi după autobuz sau verifici prețurile la ride-sharing, animalul tău de companie ar putea avea deja un program mai bine organizat. În România există servicii de taxi dedicate câinilor, care îi transportă în siguranță la veterinar sau la salonul de îngrijire.

Fără stres, fără întârzieri și, probabil, fără discuții despre trafic. La ritmul în care evoluează tehnologia, nu ar fi surprinzător ca, în curând, patrupedele să aibă și permis de conducere.

Întrebarea rămâne: cine duce, de fapt, o viață mai bună?

Căsătorie pe perioadă determinată?

O propunere venită din România a stârnit deja reacții: o magistrată din Argeș sugerează introducerea căsătoriilor pe perioadă determinată. Ideea i-a venit, cel mai probabil, pe fondul numărului mare de divorțuri.

Detaliile nu sunt încă stabilite — nu se știe dacă mariajul ar dura cinci ani, zece sau, mai pragmatic, până se termină banii de la nuntă.

Cert este că propunerea deschide o discuție serioasă, chiar dacă vine ambalată într-un concept care pare, la prima vedere, greu de luat în serios.

Până data viitoare, poate cel mai bun „trend” rămâne unul simplu: o pauză luată cu o înghețată în mână din când în când.

Exact despre asta e și campania Froo — un reminder că uneori e ok să încetinești și să te bucuri de o înghețată.

Articol sustinut de Froo!

Articol recomandat de sport.ro
Gafa lui Chivu? Replica dată pentru Monica Bertini i-a convins pe italieni: ”Le-a confirmat relația”
(P) Ia-ți din Home’Bank asigurarea de călătorie ING Travel Protect, pentru vacanțe sau deplasări în străinătate fără griji

Pleci în vacanță, într-un city break sau într-o deplasare în străinătate? Acum poți să-ți faci asigurarea de călătorie direct din Home’Bank, în doar câteva minute. 
Advertoriale
(P) Kandia revine cu noi sortimente de ciocolată, sub semnul „Din pasiune pură”

Într-un eveniment special dedicat relansării, ciocolata Kandia revine cu o energie nouă, sub sloganul „Din pasiune pură”. 
Advertoriale
(P) Milka și MONOPOLY lansează în România o experiență de joc cu premii de până la 100.000 lei

O nouă campanie de amploare ajunge pe piața din România: Milka și MONOPOLY își unesc forțele într-un parteneriat care aduce în România experiența unui joc interactiv, construit în jurul bucuriei momentelor petrecute împreună și a recompenselor atractive.

Ilie Bolojan: „Am luat act de demisiile miniştrilor susţinuţi de PSD. Vom trimite propunerile preşedintelui”

Ilie Bolojan a susținut joi o conferință de presă, la scurt timp după ce vicepremierul și miniștrii PSD și-au dat demisiile.

Scenarii. Fost judecător CCR, despre sesizarea în urma demisiilor în bloc ale miniștrilor PSD: „Curtea nu dă consultații”

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, și fostul judecător constituțional Tudorel Toader au respins joi ideea că PSD ar putea obține de la CCR o „clarificare" în criza politică actuală. 

Cum explică ministrul demisionar al Transporturilor că a semnat ordinul de scumpire la metrou cu o zi înaintea demisie. VIDEO

Ministrul demisionar al Transporturilor, Ciprian Șerban, susține că majorarea tarifelor la metrou, aprobată chiar înainte de demisia sa, a fost o decizie asumată de Consiliul de Administrație, în contextul creșterii costurilor la energie.

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

OUT de la FCSB! S-a „rupt” și ratează restul sezonului: „Nu mai are cum să joace”

Diletta Leotta susține fosta adversară a României la Mondial!