ING Bank România a lansat, împreună cu Allianz-Țiriac, ING Travel Protect, o asigurare 100% online care poate deveni activă în două ore.

Rezolvi rapid una dintre grijile importante ale unei călătorii: protecția financiară în cazul unor situații neprevăzute, de la urgențe medicale până la bagaje pierdute sau documente dispărute. Astfel, te poți concentra pe ceea ce contează cel mai mult pentru tine: organizarea experiențelor și toate detaliile care fac excursia memorabilă.

Rezolvi totul rapid, direct din aplicația Home’Bank

Cu ING Travel Protect, polița poate fi configurată direct din aplicație, în funcție de destinație, perioada călătoriei și tipul deplasării, fie că este vorba despre vacanță, studii sau muncă. Mai mult, asigurarea poate fi încheiată nu doar pentru tine, ci și pentru persoane apropiate, chiar dacă nu sunt clienți ING. Ai nevoie doar de datele necesare pentru emiterea poliței, precum numele, județul de domiciliu și CNP-ul.

Ai 10% reducere de grup la asigurare și ofertă de lansare

Dacă pleci în doi sau în grup, asigurarea devine și mai convenabilă. ING Travel Protect include o reducere de grup de 10% pentru 2 până la 10 persoane, fiind o opțiune potrivită pentru familii, cupluri sau grupuri de prieteni care călătoresc împreună.

În plus, până la 30 iunie 2026, beneficiezi și de o ofertă specială de lansare: pentru fiecare a treia persoană din grup, vei primi înapoi contravaloarea poliței (primei de asigurare) direct în cont, în luna următoare achiziției. Detaliile ofertei pot fi regăsite aici

Ce acoperă asigurarea ING Travel Protect

În funcție de varianta aleasă, ING Travel Protect poate include acoperire pentru o serie de situații neprevăzute care pot apărea într-o deplasare în afara țării. Printre acestea se numără cheltuieli medicale în străinătate, asistență în caz de urgență, bagaje furate sau deteriorate, documente pierdute sau accidentări produse în timpul sporturilor de agrement.

Un alt avantaj important este accesul la asistență 24/7, astfel încât să poți primi sprijin atunci când ai nevoie, indiferent de destinație sau de oră.

De ce contează o asigurare de călătorie

Mulți turiști se gândesc la asigurarea de călătorie abia în ultimul moment sau o trec pe lista lucrurilor opționale. În realitate, o singură problemă apărută în străinătate poate însemna costuri greu de acoperit din bugetul personal. Potrivit datelor UNSAR din primul semestru al anului 2024, 84% din despăgubirile achitate în baza polițelor de călătorie au fost pentru servicii medicale. În 2025, 50 de turiști asigurați au beneficiat zilnic, în medie, de despăgubiri. Cea mai mare despăgubire achitată în baza unei asigurări de călătorie a fost de 50.000 de euro, pentru un turist care a suferit un accident în afara țării. În plus, valoarea totală a celor mai mari 10 despăgubiri achitate a depășit 400.000 de euro, adică o medie de peste 40.000 de euro pentru fiecare dosar de daună.

Cât te poate costa un incident medical în străinătate

Datele Allianz-Țiriac arată cât de repede se pot aduna cheltuielile atunci când apar probleme în afara țării. În 2025, compania a preluat costuri de peste 21 milioane de lei pentru daunele survenite în vacanțe sau în deplasări externe, precum și pentru rezervele de daună aferente asigurărilor de călătorie.

Printre cazurile importante gestionate anul trecut s-au numărat un accident vascular în Grecia, cu costuri de aproximativ 30.000 de euro, un accident la schi în Italia, de 18.402 euro, și un accident rutier care a necesitat intervenție chirurgicală și repatriere, în valoare de 19.978 euro.

Totodată, peste 80% dintre cazurile medicale au fost soluționate prin decontare directă, ceea ce înseamnă că asigurații nu au fost nevoiți să achite din fonduri proprii serviciile medicale, beneficiind și de asistență permanentă în relația cu furnizorii medicali.

Cum poți accesa ING Travel Protect

ING Travel Protect poate fi folosită în orice țară, cu excepția României, în condițiile poliței, și oferă acces la asistență 24/7 în caz de nevoie.

Află mai multe informații direct în aplicația Home’Bank, în secțiunea Produse -> Asigurări sau AICI.