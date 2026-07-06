Prin acest parteneriat de lungă durată, Kaufland și UNTOLD încurajează implicarea comunității și contribuie la creșterea numărului de donatori de sânge din România. Participanții sunt invitați să doneze sânge în autocarul special amenajat și să se alăture celei mai mari rețele de donatori creată în jurul unui festival.
(P) Kaufland România și UNTOLD continuă misiunea Blood Network
Kaufland România susține pentru al unsprezecelea an consecutiv campania de donare de sânge Blood Network, inițiată de organizatorii UNTOLD Universe.
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