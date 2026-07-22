(P) Cum poți economisi peste 110 lei la coșul de cumpărături săptămânal. Ce pași să urmezi

Una dintre cele mai bune soluții pe care le potți implementa pentru a reduce valoarea coșului de cumpărături este să profiteprofiți de beneficiile oferite odată cu cardul de fidelitate. De exemplu, cu Kaufland Card XTRAKaufland Card XTRA, clienții pot să economisească peste 110 de lei la coșul de cumpărături, dacă activează cupoanele de reducere și acumulează puncte XTRA, care pot fi folosite apoi pentru achiziționarea produselor la prețuri extrem de mici. Iată ce trebuie să faci și cum funcționează.
Economii de peste 100 de lei la cumpărăturile săptămânale. Cum poți să beneficiezi de promoții
Clienții Kaufland au la dispoziție o adevărată comoară, despre care, însă, puțini au aflat. Mai exact, este vorba despre beneficiile aduse de Kaufland Card XTRA, un program de loialitate extrem de ușor de folosit și care funcționează în felul următor: pentru fiecare leu cheltuit, clienții primesc un punct XTRA în aplicație.
Punctele pot fi folosite pentru a achiziționa produse la valoarea simbolică de doar un ban. Mai mult, clienții care folosesc programul de loialitate au parte de reduceri actualizate săpătămânal și beneficii personalizate la cumpărături.
Mai exact, economisești bani de fiecare dată când faci cumpărături în Kaufland dacă folosești aplicația de loialitate.
În plus, pănă pe 4 august, cel mai mare beneficiu îl reprezintă faptul că un coș de cumpărături obișnuit care conține alimente de bază și care costă în mod normal în jur de 450 de lei, ajunge acum să coste 337,90 de lei, cu Kaufland CARD XTRA.
Reduceri masive. Cum beneficiezi de ele
Promoțiile de care clienții care au cardul Kaufland CARD XTRA se bucură sunt semnificative. Vorbim despre peste 110 de lei economiști la un coș de cumpărături cu alimente de bază. Iată câteva produse pe care românii le cumpără în mod obișnuit și cât de mult sunt reduse cu ajutorul programului de loialitate:
Calculul este simplu și se poate vedea cât poți să economisești doar folosind programul de loialitate al Kaufland.
Cum obții Kaufland CARD XTRA și cum se folosește
Kaufland Card XTRA este programul de loialitate al retailerului, disponibil gratuit în cadrul aplicației mobile Kaufland – Oferte și Noutăți, care poate fi descărcată atât din App Store, Google Play sau Huawei AppGallery.în aplicația Kaufland. Cardul nu este unul fizic, ci poate fi accesat direct din aplicație și folosit la fiecare sesiune de cumpărături pentru a beneficia de reduceri și oferte dedicate.
Pentru a obține Kaufland Card XTRA trebuie doar să descarci aplicația Kaufland pe telefon, să îți creezi un cont sau să te autentifici dacă ai deja unul. După activarea cardului digital, acesta poate fi scanat la casa de marcat de fiecare dată când faci cumpărături.
Utilizatorii Kaufland Card XTRA beneficiază de numeroase avantaje, printre care:
● reduceri exclusive la produse selectate;
● cupoane de reducere și oferte personalizate;
● activarea cupoanelor XTRA pentru și mai multe reduceri
● acumularea de puncte XTRA – pentru fiecare 1 leu cheltuit pe un bon fiscal primești 1 punct XTRA;
● posibilitatea de a cumpăra produse XTRA la prețul de 0,01 lei, folosind punctele acumulate;
● participarea la concursuri cu premii;
● oferte speciale de la partenerii Kaufland Card XTRA;
● acces la servicii digitale precum K-Scan, bon fiscal digital sau E-mobility.
Programul este complet gratuit și nu implică taxe de înscriere sau de utilizare.
Cum afli care sunt produsele aflate la reducere
Ofertele dedicate utilizatorilor Kaufland Card XTRA sunt actualizate constant și pot fi consultate în aplicația Kaufland, în newsletterul Kaufland Card XTRA, în revista Kaufland, pe site-ul Kaufland și direct în magazine.
La raft, produsele incluse în promoții sunt marcate cu eticheta albastră Kaufland Card XTRA, astfel încât pot fi identificate ușor. Pentru ca reducerea să fie aplicată, este necesară activarea cupoanelor din aplicație și suficient să scanareanezi cardului digital la casa de marcat înainte de finalizarea cumpărăturilor. Discounturile disponibile se aplică automat pe bonul fiscal.
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