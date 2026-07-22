(P) Cum poți economisi peste 110 lei la coșul de cumpărături săptămânal. Ce pași să urmezi

Una dintre cele mai bune soluții pe care le potți implementa pentru a reduce valoarea coșului de cumpărături este să profiteprofiți de beneficiile oferite odată cu cardul de fidelitate. De exemplu, cu Kaufland Card XTRAKaufland Card XTRA, clienții pot să economisească peste 110 de lei la coșul de cumpărături, dacă activează cupoanele de reducere și acumulează puncte XTRA, care pot fi folosite apoi pentru achiziționarea produselor la prețuri extrem de mici. Iată ce trebuie să faci și cum funcționează.

Economii de peste 100 de lei la cumpărăturile săptămânale. Cum poți să beneficiezi de promoții

Clienții Kaufland au la dispoziție o adevărată comoară, despre care, însă, puțini au aflat. Mai exact, este vorba despre beneficiile aduse de Kaufland Card XTRA, un program de loialitate extrem de ușor de folosit și care funcționează în felul următor: pentru fiecare leu cheltuit, clienții primesc un punct XTRA în aplicație.

Punctele pot fi folosite pentru a achiziționa produse la valoarea simbolică de doar un ban. Mai mult, clienții care folosesc programul de loialitate au parte de reduceri actualizate săpătămânal și beneficii personalizate la cumpărături.

Mai exact, economisești bani de fiecare dată când faci cumpărături în Kaufland dacă folosești aplicația de loialitate.

În plus, pănă pe 4 august, cel mai mare beneficiu îl reprezintă faptul că un coș de cumpărături obișnuit care conține alimente de bază și care costă în mod normal în jur de 450 de lei, ajunge acum să coste 337,90 de lei, cu Kaufland CARD XTRA.

Reduceri masive. Cum beneficiezi de ele

Promoțiile de care clienții care au cardul Kaufland CARD XTRA se bucură sunt semnificative. Vorbim despre peste 110 de lei economiști la un coș de cumpărături cu alimente de bază. Iată câteva produse pe care românii le cumpără în mod obișnuit și cât de mult sunt reduse cu ajutorul programului de loialitate: