(P) Reducerea poftei de mâncare. Metode eficiente pentru controlul apetitului

Controlul poftei de mâncare începe cu o alimentație echilibrată și un plan nutrițional adaptat nevoilor fiecărei persoane. Pe lifebox.ro, găsești meniuri complete, atent calculate din punct de vedere al caloriilor și al aportului de macronutrienți, create pentru obiective precum slăbirea, menținerea greutății sau un stil de viață sănătos. În spatele fiecărui meniu se află o echipă de specialiști în nutriție, iar recomandările sunt construite astfel încât să ofere sațietate, energie și echilibru pe parcursul întregii zile.

Unul dintre specialiștii LifeBox este Diana Palfi, nutriționist dietetician cu experiență în alimentație sănătoasă și controlul greutății, care recomandă o abordare bazată pe obiceiuri sustenabile, nu pe diete restrictive. Prin meniurile disponibile pe lifebox.ro, este mult mai ușor să respecți necesarul caloric zilnic fără să petreci ore întregi planificând mesele sau numărând calorii.

Ce este apetitul și de ce scapă uneori de sub control

Pofta de mâncare nu este controlată doar de stomac. În creier, hipotalamusul primește permanent informații de la sistemul digestiv și de la hormonii implicați în reglarea foamei, apoi decide dacă organismul are nevoie de hrană.

Din acest motiv, pofta poate apărea chiar și atunci când corpul nu are nevoie de energie. Oboseala, stresul, lipsa somnului sau plictiseala pot determina creierul să ceară mâncare chiar și după o masă consistentă.

Potrivit Dianei Palfi, controlul apetitului nu înseamnă înfometare, ci înțelegerea mecanismelor care declanșează senzația de foame și adoptarea unor obiceiuri care mențin aceste mecanisme în echilibru.

Foame reală sau poftă emoțională?

Foamea fiziologică apare treptat și poate fi satisfăcută cu aproape orice aliment.

Pofta emoțională apare brusc și este orientată către un produs anume, cel mai frecvent dulciuri, produse de patiserie sau gustări sărate.

Un test simplu este să te întrebi:

„Aș mânca acum și un măr?”

Dacă răspunsul este nu și singurul lucru pe care îl dorești este o tabletă de ciocolată sau o pungă de chipsuri, cel mai probabil este vorba despre o poftă declanșată de stres, oboseală sau emoții, nu de foame.