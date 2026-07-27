(P) Reducerea poftei de mâncare. Metode eficiente pentru controlul apetitului

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LifeBox – alimentație echilibrată, susținută de nutriționiști

autor
Stirileprotv

Controlul poftei de mâncare începe cu o alimentație echilibrată și un plan nutrițional adaptat nevoilor fiecărei persoane. Pe lifebox.ro, găsești meniuri complete, atent calculate din punct de vedere al caloriilor și al aportului de macronutrienți, create pentru obiective precum slăbirea, menținerea greutății sau un stil de viață sănătos. În spatele fiecărui meniu se află o echipă de specialiști în nutriție, iar recomandările sunt construite astfel încât să ofere sațietate, energie și echilibru pe parcursul întregii zile.

Unul dintre specialiștii LifeBox este Diana Palfi, nutriționist dietetician cu experiență în alimentație sănătoasă și controlul greutății, care recomandă o abordare bazată pe obiceiuri sustenabile, nu pe diete restrictive. Prin meniurile disponibile pe lifebox.ro, este mult mai ușor să respecți necesarul caloric zilnic fără să petreci ore întregi planificând mesele sau numărând calorii.

Ce este apetitul și de ce scapă uneori de sub control

Pofta de mâncare nu este controlată doar de stomac. În creier, hipotalamusul primește permanent informații de la sistemul digestiv și de la hormonii implicați în reglarea foamei, apoi decide dacă organismul are nevoie de hrană.

Din acest motiv, pofta poate apărea chiar și atunci când corpul nu are nevoie de energie. Oboseala, stresul, lipsa somnului sau plictiseala pot determina creierul să ceară mâncare chiar și după o masă consistentă.

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Potrivit Dianei Palfi, controlul apetitului nu înseamnă înfometare, ci înțelegerea mecanismelor care declanșează senzația de foame și adoptarea unor obiceiuri care mențin aceste mecanisme în echilibru.

Foame reală sau poftă emoțională?

Foamea fiziologică apare treptat și poate fi satisfăcută cu aproape orice aliment.

Pofta emoțională apare brusc și este orientată către un produs anume, cel mai frecvent dulciuri, produse de patiserie sau gustări sărate.

Un test simplu este să te întrebi:

„Aș mânca acum și un măr?”

Dacă răspunsul este nu și singurul lucru pe care îl dorești este o tabletă de ciocolată sau o pungă de chipsuri, cel mai probabil este vorba despre o poftă declanșată de stres, oboseală sau emoții, nu de foame.

Rolul grelinei și leptinei

Două dintre cele mai importante substanțe implicate în controlul apetitului sunt:

●       Grelina – hormon produs în principal în stomac, care transmite creierului că este timpul să mănânci.

●       Leptina – hormon secretat de țesutul adipos, care transmite senzația de sațietate.

Când dormi prea puțin, nivelul grelinei crește, iar leptina scade. Rezultatul este simplu: îți este foame mai des, apare pofta de alimente bogate în zahăr și grăsimi și te saturi mai greu.

Acesta este unul dintre motivele pentru care somnul are un impact atât de mare asupra controlului greutății.

De ce simți că îți este foame tot timpul

În cele mai multe cazuri, nu există o singură cauză, ci mai mulți factori care acționează simultan:

●       somn insuficient;

●       stres cronic și nivel crescut de cortizol;

●       mese sărace în proteine și fibre;

●       consum frecvent de zahăr și carbohidrați rafinați;

●       oscilații ale glicemiei;

●       deshidratare.

Conform recomandărilor Dianei Palfi, nutriționist LifeBox, eliminarea acestor factori are un efect mult mai mare asupra poftei de mâncare decât orice dietă drastică.

Cele mai eficiente metode pentru controlul apetitului

Consumă suficiente proteine

Proteinele sunt nutrienții care oferă cea mai mare senzație de sațietate.

Ouăle, peștele, carnea slabă, lactatele sau leguminoasele încetinesc digestia și reduc senzația de foame pentru mai multe ore.

Ideal este ca fiecare masă principală să conțină o sursă importantă de proteine.

Include fibre la fiecare masă

Fibrele absorb apă, măresc volumul alimentelor și încetinesc golirea stomacului.

Surse excelente sunt:

●       ovăzul;

●       merele;

●       perele;

●       legumele;

●       semințele de chia;

●       leguminoasele.

În plus, fibrele contribuie la menținerea glicemiei stabile, reducând apariția poftelor dintre mese.

Bea apă înainte de masă

Setea este deseori confundată cu foamea.

Unul sau două pahare de apă consumate cu 15-20 de minute înainte de masă pot reduce cantitatea de alimente consumată și contribuie la instalarea mai rapidă a senzației de sațietate.

Mănâncă încet

Creierul are nevoie de aproximativ 20 de minute pentru a primi semnalul că stomacul este plin.

Mestecarea lentă și atenția acordată mesei reduc consumul excesiv de alimente și cresc senzația de sațietate.

Dormi suficient

7-9 ore de somn pe noapte ajută la reglarea hormonilor foamei și reduc pofta pentru alimente bogate în zahăr.

Gestionează stresul

Nivelurile ridicate de cortizol favorizează mâncatul emoțional.

Mișcarea zilnică, plimbările, exercițiile de respirație și activitățile relaxante contribuie la reducerea poftei generate de stres.

Planifică mesele

Una dintre cele mai eficiente metode recomandate de specialiștii de pe lifebox.ro este planificarea alimentației. Atunci când știi dinainte ce vei mânca, scade semnificativ riscul de a face alegeri impulsive.

Meniurile LifeBox sunt deja calculate din punct de vedere caloric și nutrițional, astfel încât nu mai este nevoie să cântărești alimentele sau să estimezi porțiile.

Alimente care reduc pofta de mâncare

Surse excelente de proteine

●       ouă;

●       iaurt grecesc;

●       carne slabă;

●       pește;

●       năut;

●       linte;

●       fasole.

Alimente bogate în fibre

●       ovăz;

●       mere;

●       pere;

●       semințe de chia;

●       broccoli;

●       castraveți;

●       morcovi;

●       salate.

Grăsimi sănătoase

●       avocado;

●       migdale;

●       nuci;

●       semințe.

Acestea oferă sațietate pentru mai mult timp, însă trebuie consumate în cantități moderate deoarece au o densitate calorică ridicată.

Condimente și băuturi care pot reduce apetitul

Unele alimente pot susține controlul apetitului:

●       scorțișoara;

●       ghimbirul;

●       turmericul;

●       ceaiul verde;

●       menta;

●       cafeaua neagră fără zahăr.

Ele nu reprezintă soluții miraculoase, însă pot completa o alimentație echilibrată.

Concluzie

Reducerea poftei de mâncare nu depinde de voință, ci de construirea unor obiceiuri sănătoase care funcționează pe termen lung. Mesele bogate în proteine și fibre, hidratarea corespunzătoare, somnul suficient și gestionarea stresului sunt cele mai eficiente metode pentru controlul apetitului.

Dacă îți dorești să mănânci echilibrat fără să calculezi zilnic calorii sau macronutrienți, pe lifebox.ro găsești meniuri complete, create de specialiști în nutriție și adaptate diferitelor obiective alimentare. Alături de experți, poți învăța să îți controlezi apetitul prin alimentație corectă și obiceiuri sustenabile, nu prin restricții drastice. Astfel, alegerea unor meniuri atent planificate de pe lifebox.ro poate transforma controlul greutății într-un proces mult mai simplu și mai ușor de urmat.

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Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

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Articol susținut de: LifeBox - meniuri echilibrate, create de nutriționiști

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