(P) #NoCap cu Inna. De la ursul pofticios din Japonia la transferul bancar pe care nimeni nu l-ar fi refuzat

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Dacă ți se pare că ai văzut deja tot ce se poate pe internet, #NoCap, pastila săptămânală de pe TikTok prezentată de Inna pentru stirileprotv.ro, demonstrează că realitatea găsește mereu o metodă să surprindă.

autor
Stirileprotv

Internetul nu duce lipsă de știri bizare, iar atunci când ajung pe masa băieților de la #NoCap, rezultatul e garantat. Glume rapide, ironii și comentarii pe care probabil le-ai fi făcut și tu cu prietenii.

@stirileprotv.ro Autorităţile japoneze încearcă să captureze un urs care s-a strecurat în locuinţa unui cuplu de vârstnici şi le-a răvăşit frigiderul. Video care conține sponsorizare. @megaimage.romania ♬ original sound - Știrile ProTV

Ursul din Japonia care și-a făcut singur all inclusive

Una dintre poveștile care a stârnit hohote de râs vine din Japonia, unde un urs a decis că e timpul pentru o gustare. Animalul a intrat într-o locuință, a deschis frigiderul și s-a servit fără pic de jenă, ca și cum avea brățară de all inclusive. Autoritățile îl bănuiesc că ar fi autorul altor spargeri din zonă, deși rămâne un mister cum au ajuns la concluzia asta. Cine știe, poate și-a lăsat ghearele pe clanță. În România, însă, până apărea primul echipaj de poliție, pe rețelele sociale era deja scandal în toată regula: unii ar fi cerut protejarea ursului, alții s-ar fi întrebat ce căuta frigiderul fix în calea lui.

Ce faci când primești din greșeală 7.000 de lire în cont

La fel de surprinzătoare este și povestea unei femei din Marea Britanie care s-a trezit cu aproximativ 7.000 de lire în cont, bani virați din greșeală. În loc să considere că universul i-a făcut un cadou întârziat, femeia a returnat întreaga sumă. Un gest care i-a lăsat pe mulți cu gura căscată. Totuși, dacă situația s-ar fi întâmplat la noi, probabil primul pas n-ar fi fost shopping-ul, ci consultarea grupului de prieteni: „Dacă îi folosesc repede, chiar mai pot să-i recupereze?”

Haaland și cel mai ciudat suvenir de la Mondial

Și dacă tot vorbim despre lucruri greu de explicat, finalul Campionatului Mondial a venit cu un suvenir pe măsură. Deși Spania a ridicat trofeul, atenția multora s-a mutat asupra lui Erling Haaland, surprins întorcându-se acasă cu un... raton împăiat de care era prinsă, într-un mod greu de înțeles, o sticlă goală de whisky. Cum au ajuns cele două împreună rămâne un mister, dar dacă ai urmărit evoluțiile Norvegiei la turneu, parcă imaginea începe să aibă un sens.

Articol susținut de Mega Image!

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