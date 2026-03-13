În acest context, campania ”Hello, BT Pay!” a Băncii Transilvania vine cu o propunere simplă: intri în cea mai mare comunitate de banking din România în doar câteva minute, direct de pe telefon.

Inițiativa se adresează românilor din diaspora, indiferent unde locuiesc.

Până pe 23 martie 2026, cei interesați trebuie să își deschidă un cont online la BT din BT Pay și să se înscrie pe pagina dedicată campaniei.

Mecanismul este simplu: după instalarea aplicației, utilizatorii își emit un card în euro și efectuează cel puțin o plată cu telefonul în străinătate până pe 31 mai 2026. În schimb, primesc 5% cashback din valoarea totală a tranzacțiilor în euro, în limita a 100 de euro.

Banking fără granițe

Pentru românii din diaspora, aplicația înseamnă mai mult decât un cont.

Cardul se livrează gratis în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie sau Republica Moldova (sau se poate ridica într-o unitate BT din România). Utilizatorii beneficiază de conturi în mai multe valute și carduri virtuale în LEI, EUR sau USD, schimb valutar direct în aplicație, precum și de transferuri rapide de bani, pe bază de număr de telefon dacă cealaltă persoană nu are BT Pay sau IBAN.

Comisionul pentru deschiderea și administrarea contului și cardului este ZERO.

Plata și gestionarea facturilor (telefonie, utilități etc.) se face simplu, prin scanare sau setarea de plăți automate.

În plus, utilizatorii își pot face asigurare de călătorie direct din aplicație, valabilă un an, adaptată stilului propriu de călătorie, și au la dispoziție produse de economisire accesibile din tab-ul „Economii”.

O variantă dedicată pentru Italia

Pentru românii stabiliți în Italia, există o versiune dedicată a aplicației. Banca Transilvania este, de altfel, singura bancă românească prezentă în Italia, cu sucursală la Roma, activă de 12 ani.

Versiunea BT Pay Italia vine cu IBAN italian, astfel încât veniturile obținute în Italia pot fi încasate fără comision. Contul poate fi deschis cu carte de identitate românească (alături de codice fiscal și contract de muncă sau certificat de frecvență pentru studenți) ori cu carte de identitate italiană. Utilizatorii primesc instant cardul digital, fac transferuri și plăți rapide și economisesc cu o dobândă avantajoasă, direct din aplicație

Cardul fizic este livrat gratuit oriunde în Italia, poate fi activat la orice ATM, iar utilizatorii beneficiază de 5 retrageri gratuite pe lună, la orice bancomat din Italia sau din străinătate.

Pentru cei care vor să devină clienți BT Italia, pașii sunt simpli: descarcă gratuit aplicația BT Pay, selectează Italia ca țară de rezidență și urmează instrucțiunile din aplicație.