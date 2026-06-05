Tara trebuie să se pregătească pentru potenţiale "conflicte mai lungi", mai spune oficialul, relatează dpa şi Reuters.

Knighton a subliniat că riscurile şi ameninţările cu care se confruntă Regatul Unit sunt mai mari ca oricând de la Războiul Rece încoace şi guvernul trebuie să aloce fonduri pentru apărare corespunzătoare.

El a afirmat că Rusia "analizează, provoacă şi testează" apărarea Regatului Unit, inclusiv prin "atacuri cibernetice sau încercări de a introduce ilegal tehnologie şi sabotaje imprudente şi tentative de asasinat".

În opinia sa, Moscova "creşte cu siguranţă miza şi riscă să depăşească o linie", de aceea "trebuie să cheltuim mai mult pentru apărare şi să o facem mai repede".

Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat luni că mult aşteptatul plan de investiţii în apărare ar putea fi publicat înainte de summitul NATO de la începutul lunii iulie.

Healey le-a spus membrilor parlamentului că premierul Keir Starmer speră să facă publice detaliile în legătură cu planul de investiţii înainte de reuniunea NATO de la Ankara, care începe pe 7 iulie.

Starmer a confirmat vineri, în cadrul unei vizite la o fabrică de drone, că planul va fi publicat înainte de summitul NATO, după o perioadă de colaborare strânsă între guvern şi liderii militari.

"Nu este o exagerare să spun că trăim vremuri mai periculoase şi mai volatile decât în orice alt moment al vieţii mele", a declarat Starmer.

Planul de investiţii în apărare, cunoscut sub numele de "Dip", a fost iniţial programat să fie publicat toamna trecută, dar a fost amânat în mod repetat. Acesta va stabili un plan pentru modul în care sunt cheltuiţi banii destinaţi apărării.

"Aceasta este cea mai periculoasă perioadă pe care am cunoscut-o în viaţa mea profesională. Şi este important ca societatea şi noi toţi să recunoaştem şi să înţelegem acest lucru, iar asta ar putea însemna că trebuie să facem alegeri diferite şi să avem priorităţi diferite", a subliniat Knighton.

"Drept urmare, este important să sporim capacitatea şi gradul de pregătire al forţelor noastre armate alături de aliaţii noştri pentru a-i descuraja pe adversari să facă ceva prostesc. În ultimele două decenii ne-am pregătit pentru războaie mai scurte şi pentru conflicte limitate şi restrânse, însă acum trebuie să ne pregătim pentru potenţiale conflicte mult mai mari şi de lungă durată, aşa cum am văzut în Ucraina", a mai spus şeful Statului Major al armatei britanice.

Knighton a afirmat că dronele şi sistemele autonome "vor deveni din ce în ce mai importante în viitorul războiului" şi reprezintă un domeniu în care Regatul Unit "trebuie să investească mai mult şi să-şi îmbunătăţească capacitatea".