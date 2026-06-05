„Din păcate, partea rusă alege din nou războiul – toată lumea a auzit răspunsul astăzi. Un răspuns slab. Pur și simplu nu vor să pună capăt războiului. Cred că mulți din lume sunt dezamăgiți de acest răspuns. Nu vor să schimbe nimic și nu vor să recunoască faptul că războiul lor îi mulțumește doar pe ei și pe cei care le produc bani – toți zâmbeau foarte tare astăzi. Asta înseamnă că Rusia ar trebui să aibă mai puțini bani, iar presiunea asupra Rusiei ar trebui să crească. Le mulțumesc tuturor celor care ne ajută! Le mulțumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina, care își doresc pace reală”, a scris președintele ucrainean pe Telegram.

În seara zilei de 4 iunie, Zelenski a publicat o scrisoare deschisă, transmisă ulterior lui Putin. În aceasta, propunea o întâlnire personală cu președintele rus pentru a negocia încetarea războiului.

A doua zi, Putin, vorbind la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, a declarat că nu vede rostul unei întâlniri cu Zelenski acum.

El a susținut că Ucraina încearcă să oprească avansul militar rusesc.

Putin susține, de asemenea, că Zelenski a solicitat o întâlnire personală prin intermediul unui om de afaceri rus - cu câteva săptămâni înainte de a publica o scrisoare deschisă prin care propunea încetarea războiului.

Această propunere i-a fost transmisă lui Putin pe 21 mai, iar în ziua următoare, „trupele ucrainene au comis un atac terorist oribil asupra unui cămin universitar din Republica Populară Luhansk, ucigând copii și adolescenți”.

El susține că l-a întrebat pe omul de afaceri „ce înseamnă asta - ei cer o întâlnire și comit crime atât de oribile”.