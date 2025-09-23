(P) Hellas Direct aduce inițiativa Safe Roads Project în Capitală pentru siguranța copiilor

Inițiativa Safe Roads project, susținută de compania de asigurări Hellas Direct, a ajuns acum la București.

Prima trecere de pietoni a fost reamenajată chiar în fața Colegiului Tehnic ‘Anghel Saligny’, cu scopul de a crește siguranța copiilor în drumul lor spre școală.

Până acum, inițiativa Safe Roads project a reamenajat 48 de treceri de pietoni din apropierea a 47 de școli și grădinițe din 5 orașe și continuă să se extindă. În total, peste 30.000 de elevi din România beneficiază deja de aceste măsuri de siguranță.

Compania de asigurări Hellas Direct consideră că siguranța se obține prin prevenție. De aceea, trecerile de pietoni din jurul școlilor sunt modernizate pentru a fi mai vizibile și mai eficiente, iar inițiativa continuă pentru a face drumul copiilor spre școală mai sigur.

