Compania americană Shield AI, furnizor al Forțelor Navale Române, dezvoltă drone capabile să opereze chiar și în condiții de bruiaj electronic sau fără semnal GPS. Printre acestea se numără V-BAT, o dronă cu decolare și aterizare verticală, utilizată pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere. V-BAT este folosită și în războiul din Ucraina, unde și-a demonstrat eficiența în condiții de război electronic.

Bob Harward: "Știm că românii sunt preocupați de dronele care ajung tot mai des în apropierea granițelor. Rolul unor sisteme precum V-BAT este să ofere informații rapide și precise, astfel încât amenințările să fie detectate din timp. O supraveghere mai bună înseamnă mai multă siguranță pentru regiunea Mării Negre și pentru aliații NATO."

Experiența din Ucraina a demonstrat, de asemenea, importanța sistemelor autonome care pot continua să opereze atunci când semnalul GPS și comunicațiile sunt perturbate.

James Lythgoe: „Războiul din Ucraina a demonstrat că sistemele autonome trebuie să poată opera chiar și în cele mai dificile condiții de război electronic. V-BAT poate funcționa fără GPS și în medii puternic bruiate, furnizând informații esențiale pentru supravegherea maritimă și detectarea timpurie a amenințărilor.”

V-BAT este o aeronavă fără pilot cu decolare și aterizare verticală, proiectată pentru misiuni de informații, supraveghere și recunoaștere. Capacitatea de a opera din spații restrânse și de a continua misiunile fără GPS și în condiții de bruiaj electronic intens îi permite să asigure supraveghere persistentă și informații în timp real, inclusiv acolo unde sistemele convenționale pot întâmpina dificultăți. Pentru România, această capabilitate poate contribui la o mai bună cunoaștere a situației operative la Marea Neagră și poate sprijini eforturile NATO de monitorizare și securizare a flancului estic.