(P) Bucură-te de farmecul iubirii fără ca bugetul tău să sufere. Cum să te organizezi financiar în Luna îndrăgostiților

Însă, acesta este momentul în care trebuie să răspunzi la câteva întrebări esențiale: „Ce își dorește?”, „Ce îi aduce cea mai mare bucurie?” și, mai ales, „Câți bani urmează să cheltui?”. Răspunsurile depind de fiecare dintre voi, dar un lucru este cert: Luna Îndrăgostiților poate fi celebrată fără stres financiar, dacă aplici câteva metode simple.

De Valentine’s Day și Dragobete, românii își evaluează cu mai mare atenție alegerile în materie de cadouri. Doar 7% dintre ei fac cheltuieli semnificativ mai mari acum comparativ cu sărbătorile de iarnă (63%) sau Black Friday (39%), potrivit Barometrului Sezoanelor Financiare, realizat de Asociația CFA România cu sprijinul UniCredit Bank.

Totuși, în funcție de resursele fiecăruia, există posibilitatea de a cheltui mai mult decât de obicei în această perioadă. 4,1% dintre persoanele cu venituri sub 3.000 de lei și 8% dintre cele cu venituri între 5.000 și 7.000 de lei spun că au alocat un buget mai mare și cu această ocazie decât în mod obișnuit, arată rezultatele aceluiași studiu.

Cum să trăiești Luna iubirii fără stres financiar

Dacă simți deja o presiune asupra bugetului tău, îți propunem o altă abordare. În Luna iubirii este vorba în primul rând despre voi și relația voastră. Luați și acum deciziile împreună cu privire cadouri, planuri și buget, la fel cum o faceți și în alte situații.

· Vorbiți deschis despre dorințele fiecăruia

De multe ori, presiunea de a face un cadou impresionant poate duce la cheltuieli inutile. Vorbește deschis cu partenerul tău/partenera ta despre preferințele voastre. Poate că un weekend romantic sau o cină acasă ar fi mai potrivite decât un cadou scump. Dacă aveți așteptări clare și realiste, riscul de a cheltui sume foarte mari se reduce considerabil.

· Stabiliți un buget pentru cadouri

Să comunici deschis nu înseamnă că strici surpriza, dar este util să stabiliți de la început un buget clar pentru fiecare dintre voi. În acest fel, puteți controla mult mai ușor cheltuielile de Valentine’s Day și Dragobete, având liniștea că nu riscați să faceți excese financiare.

· Atenție la reducerile din magazine!

Luna februarie vine cu multe oferte și reduceri care pot părea extrem de atractive. Înainte de a decide să cumperi un produs doar pentru că prețul este mic, gândește-te bine dacă persoana iubită are într-adevăr nevoie de el sau dacă este ceva ce își dorește. Ca să eviți cumpărăturile sub impuls, analizează oferta cu atenție, află cât a costat același produs în ultimele săptămâni și fă comparații și cu prețul din alte magazine. Echilibrul este cheia, mai ales când tentația e mare.

„În perioadele în care suntem în căutarea unor cadouri pentru cei dragi, gestionarea responsabilă a finanțelor poate face diferența între o experiență plăcută și o presiune financiară nejustificată. Este esențial ca, înaintea oricărei decizii, să înțelegem efectele cheltuielilor asupra întregului nostru buget. De aceea, sumele alocate cadourilor ar trebui să fie evaluate în termeni de impact asupra obiectivelor financiare anuale. Este necesar ca fiecare cheltuială să se alinieze unui plan clar, fără a risca depășirea pragurilor de confort financiar sau a economiilor stabilite”, a declarat Florentina Almăjanu, Director General al Asociației CFA România.