(P) ClearCorrect® – aparat dentar invizibil

Printre aceste inovații se numără ClearCorrect®, un aparat dentar invizibil care a câștigat popularitate datorită designului său discret și eficienței în tratamentele ortodontice moderne.

Ce este aparatul dentar invizibil ClearCorrect®?

ClearCorrect® este un sistem de aliniere dentară care utilizează gutiere transparente, personalizate, pentru a repoziționa treptat dinții fără a afecta aspectul estetic al pacientului. Spre deosebire de aparatele dentare clasice cu brackeți metalici, ClearCorrect® este aproape invizibil, fiind ideal pentru adulții și adolescenții care doresc o soluție discretă.

Aceste gutiere sunt realizate dintr-un material special flexibil, dar durabil, care aplică o presiune ușoară și controlată asupra dinților, ghidându-i spre poziția corectă în timp. Fiecare set de gutiere este purtat aproximativ două săptămâni, apoi înlocuit cu următorul set din serie, până când tratamentul este finalizat.

Avantajele aparatului dentar invizibil ClearCorrect®

ClearCorrect® vine cu multiple beneficii comparativ cu metodele ortodontice clasice:

Estetică superioară – fiind transparent, este aproape invizibil în timpul purtării;

Confort sporit – fără bracket-uri metalice sau fire, gutierele nu irită mucoasa orală;

Ușurință în igienă – gutierele sunt detașabile, facilitând periajul și folosirea aței dentare fără restricții;

Fără restricții alimentare – deoarece pot fi scoase, nu este nevoie să eviți anumite alimente, așa cum se întâmplă în cazul aparatelor dentare fixe;

Tratament personalizat – planul ortodontic este creat digital, în funcție de nevoile individuale ale pacientului, pentru rezultate eficiente și predictibile.

Cum funcționează tratamentul ClearCorrect®?

Procesul începe cu o consultație detaliată la medicul ortodont, care va evalua starea danturii și va decide dacă aparatul dentar invizibil ClearCorrect® este soluția potrivită. Ulterior, se realizează scanări digitale sau amprente pentru a crea un model 3D al arcadelor dentare.

Pe baza acestor date, se planifică tratamentul complet folosind software avansat de simulare, iar pacientul poate vedea anticipat cum vor arăta dinții după finalizarea alinierii.

Fiecare set de gutiere este personalizat pentru a aplica presiunea necesară în zonele specifice. Pacientul trebuie să poarte gutierele cel puțin 20-22 de ore pe zi, înlăturându-le doar la masă sau pentru igienă.

Durata tratamentului variază în funcție de complexitatea cazului, dar în general durează între 6 luni și 2 ani.

Cine sunt candidații ideali pentru ClearCorrect®?

ClearCorrect® este potrivit pentru o gamă largă de probleme ortodontice, printre care:

Dinți ușor sau moderat înghesuiți;

Spații inestetice între dinți;

Corectarea ocluziei (mușcăturii) ușoare până la moderate;

Dinți decalati sau rotați.

Cu toate acestea, cazurile foarte complexe sau care necesită mișcări dentare majore pot necesita tratamente ortodontice tradiționale. De aceea, evaluarea specializată este esențială pentru a alege cea mai eficientă soluție.

Rutina de îngrijire pentru pacienții cu ClearCorrect®

Pentru a obține cele mai bune rezultate și a menține sănătatea orală pe durata tratamentului, este important ca pacienții să urmeze o rutină riguroasă de îngrijire:

Igiena gutierelor: Curățați gutierele zilnic folosind o periuță moale și săpun lichid sau soluții speciale pentru aparatele invizibile. Evitați folosirea apei fierbinți, care poate deforma materialul.

Spălarea dinților: Periați dinții după fiecare masă, înainte de a reintroduce gutierele, pentru a preveni acumularea bacteriilor și riscul de carii sau gingivită.

Utilizarea aței dentare: Nu neglijați curățarea spațiilor interdentare cu ața dentară, pentru a elimina resturile alimentare greu accesibile.

Purtarea gutierelor: Respectați recomandarea medicului de a purta gutierele între 20 și 22 de ore pe zi, scoțându-le doar temporar pentru mâncare și igienă.

Monitorizarea regulată: Programarea vizitelor periodice la medicul ortodont este esențială pentru ajustarea tratamentului și prevenirea oricăror complicații.

ClearCorrect® versus alte aparate invizibile

Pe piață există mai multe branduri de aparate dentare invizibile, precum Invisalign® sau Spark®. ClearCorrect® se diferențiază prin:

Preț competitiv, oferind o soluție accesibilă pentru pacienți;

Precizie în realizarea gutierelor, grație tehnologiei avansate de fabricație;

Flexibilitate în planul de tratament, adaptându-se nevoilor individuale;

Colaborarea cu un medic specialist în ortodonție și monitorizarea regulată a evoluției sunt esențiale pentru succesul oricărui tratament cu gutiere invizibile.

ClearCorrect® reprezintă o alternativă modernă, eficientă și estetică pentru corectarea problemelor ortodontice ușoare și moderate. Beneficiile sale privind confortul, estetica și igiena îl fac o opțiune preferată atât de adulți, cât și de tineri care doresc să-și îmbunătățească zâmbetul fără compromisuri vizuale.

La DENT ESTET, echipa noastră de specialiști în Ortodonție și Ortopedie Dentară îți stă la dispoziție pentru o consultație detaliată și pentru a te ajuta să descoperi dacă ClearCorrect® este soluția ideală pentru tine. Investiția în sănătatea și frumusețea zâmbetului tău începe cu alegerea corectă a tratamentului ortodon

