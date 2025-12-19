(P) Ce înseamnă ESG și de ce ne privește pe toți? Între transparență, încredere și grija pentru comunități

19-12-2025
p

În discuțiile despre cum va arăta viitorul planetei și al nostru, ca oameni sau comunități, este imposibil să avem certitudini.

Putem stabili însă niște obiective, iar sustenabilitatea este, cu siguranță, unul dintre ele, mai ales când vine vorba despre sectorul energetic. În prezent, pe lângă sustenabilitate, se vorbește din ce în ce mai mult și despre ESG. Dar câți dintre noi înțeleg exact acest termen și fiecare dintre componentele sale?

ESG este un acronim pentru Environment, Social, Governance și se referă la modul în care companiile își gestionează impactul asupra mediului, se raportează la oameni și își desfășoară activitatea din punct de vedere etic. Practic, o companie care respectă principiile EGS este responsabilă atât față de mediul înconjurător, cât și față de oamenii cu și pentru care lucrează, ia decizii corecte și acționează transparent în tot ceea ce face.

Cum se aplică principiile ESG în distribuția de energie

În segmentul distribuției de energie, ESG joacă un rol foarte important pentru performanțele înregistrate de companii, dincolo de indicatorii de profit. Asta pentru că ESG presupune un set de obiective și măsuri referitoare la reducerea emisiilor de carbon, eficiența energetică, sprijinirea angajaților din punctul de vedere al dezvoltării profesionale, sănătății și securității în muncă, precum și la promovarea unor principii de integritate, când vine vorba despre respectarea regulilor interne și a legislației.

Ce știu românii despre ESG

Aproape 50% dintre români nu au auzit niciodată de termenul ESG și doar 16% afirmă că îl cunosc în mod clar, arată studiul „Sustenabilitate și responsabilitate socială”, realizat recent prin intermediul platformei online iVox Research* de Distribuție Oltenia, parte din Grupul Evryo, care deservește zilnic peste 1,5 milioane de utilizatori din sud-vestul României. Totuși, atunci când sunt invitați să interpreteze semnificația termenului ESG, peste jumătate dintre respondenți îl asociază corect cu responsabilitatea companiilor față de mediu și societate, iar peste 5% menționează transparența și etica în decizii.

De asemenea, întrebați dacă vor să știe ce face distribuitorul lor de energie în domeniul ESG, peste 60% dintre români se declară interesați și foarte interesați de acest subiect. Un grad și mai mare de interes se observă în rândul oltenilor. Cu aproape 10 procente peste media națională, aproximativ 70% dintre locuitorii din Oltenia afirmă că îi interesează atitudinea distribuitorului lor față de principiile ESG.

Importanța componentei sociale din ESG

Să ne oprim însă asupra dimensiunii sociale din ESG, o componentă a cărei valoare vine din faptul că în centrul său se află oamenii. Este vorba despre colegi, parteneri, comunitate, despre grijă, echitate și incluziune, despre inițiative punctuale de voluntariat susținute de companii sau despre proiecte de amploare. Pe scurt, „S”-ul din ESG se traduce prin impactul real asupra celor din jur, iar relevanța sa este confirmată și de rezultatele studiului citat.

Pentru mai mult de 65% dintre participanți (peste 68% dintre olteni) implicarea companiilor în proiecte sociale este importantă și foarte importantă. De asemenea, rezultatele cercetării indică faptul că mai mult de jumătate dintre respondenți consideră într-o măsură moderată, mare sau foarte mare că angajatorii din România oferă condiții corecte de muncă și oportunități egale pentru toți angajații.

În cazul Distribuție Oltenia, această componentă din ESG a luat forma unei strategii de responsabilitate socială, comunicată sub umbrela „Energie pentru mai mult bine”. 

„Știm că rolul nostru în comunitate nu se rezumă doar la buna funcționare a rețelei de distribuție. Activitatea noastră influențează în mod direct viețile oamenilor. De aceea, încercăm să ne asumăm acest impact cu deschidere, ascultând nevoile reale ale celor pe care îi deservim. Prin Maratonul Olteniei, punem în valoare solidaritatea celor care cred în puterea binelui făcut împreună, iar prin programul Ucenic Electrician, investim în tineri și în șansa lor la un viitor profesionist solid. Nu rezolvăm toate problemele, dar facem pași consecvenți, onești și orientați spre oameni pentru că știm că misiunea noastră este una pe termen lung, a declarat Angelica Barbu Răducanu, Chief Administration Officer, Distributie Oltenia.

Practic, inițiativele de responsabilitate socială sunt o dovadă a angajamentului companiilor față de viitorul nostru comun, la fel ca grija pentru mediu și conduita etică în afaceri.

*Studiul „Sustenabilitate și responsabilitate socială”, a fost realizat în perioada 8–24 noiembrie 2025, prin metoda CAWI, pe un eșantion național de 1.970 de respondenți.

