Programul Business Forward, lansat de Social Innovation Solutions alături de Raiffeisen Bank România, oferă gratuit IMM-urilor acces la educație digitală de top, inclusiv resurse de la Harvard Business School AI Institute, consultanță și granturi totale de 1.000.000 de lei.

Roxana Cojocaru, Director Executiv Social Innovation Solutions: „IMM-urile care nu încep acum să adopte tehnologia riscă să nu mai poată ține pasul cu piața în 1–2 ani. Business Forward oferă infrastructura necesară pentru ca această transformare să devină posibilă.”

Aplică acum pe businessforward.ro.