(P) BRD aduce The Original Superstars live la Festivalul Enescu 2025 - Supremul Style Icon

Mult înainte ca rețelele sociale să dicteze trenduri și înainte ca termenul „fashion influencer” să existe, marile scene ale lumii aveau deja starurile lor.

Muzicieni care știau că imaginea era la fel de importantă ca muzica, că stilul putea deveni semnătură și că reputația se construia nu doar prin talent, ci și prin apariție.

Ei au fost starurile de dinainte sǎ existe staruri!

Redescoperă-i pe George Enescu, J.S. Bach, Maurice Ravel, Ludwig van Beethoven, W.A. Mozart, Franz Liszt sau Richard Wagner în cea mai nouă campanie BRD la Festivalului Internațional George Enescu: The Original Superstars. Muzica clasică readusă în prezentul culturii contemporane așa cum n-ai mai auzit-o până acum: cu povești legendare, întâmplări nemaiauzite, concerte alternative - Enescu în Control, powered by BRD, și multe alte surprize.

Maurice Ravel, Supremul Style Icon

Maurice Ravel a rămas în istorie nu doar pentru muzica sa, ci și pentru felul în care eleganța i-a definit fiecare apariție. Ravel a fost un adevărat dandy al muzicii. Imaginea sa impecabilă și atenția la detaliu au făcut din el un veritabil style icon, cu mult înainte să existe conceptul de fashion influencer. Ravel nu a fost doar formă, ci și fond: compozițiile sale au redefinit limitele orchestrei, iar „Boléro” a devenit un hit global, un crescendo hipnotic care se asculta până de curând la fiecare răsărit în Vama Veche. Turneul său în America din 1928 l-a transformat într-o celebritate internațională. Era genial, rafinat, era eleganța supremă.

Ravel își exprima personalitatea prin fiecare gest, ținută sau compoziție. Prietenii îl descriau ca fiind rezervat, dar cu un umor fin, dar publicul îl considera ca pe un perfecționist al eleganței.

Ravel rămâne sinonim cu eleganța muzicală. Orchestrele care îi cântă lucrările redescoperă aceleași culori și aceleași subtilități sonore, iar publicul îl recunoaște imediat din primele măsuri. Eleganța lui, atât în muzică, cât și în viață, rămâne o invitație la rafinament și modernitate, o dovadă că stilul autentic nu se demodează niciodată.

Superstar Originals

Înainte de Michael, Hendrix sau Beatles, scena aparținea lui Beethoven, Mozart sau Enescu. Genii, extravaganți, revoluționari, adorați, invidiați, respectați. Legendari. Poveștile lor magice se găsesc pe fundația9.ro/festivalulenescu. De la bio-uri pline de picanterii, până la secțiunea People of Enescu sau articolele și materialele pregătite de jurnaliștii de la Scena9 și Școala9, playlisturi de Spotify cu hituri clasice, recomandări de concerte și update-uri din sălile de concert, site-ul Fundația9 BRD The Original Superstars, lansat cu ocazia Festivalului Internațional George Enescu, este locul în care trebuie să fii ca să fii conectat la fenomenul Enescu 2025, dar și la cei care au deschis drumul pentru ce înseamnă muzica acum.

Festivalul Internațional George Enescu 2025

Între 24 august și 21 septembrie 2025 Bucureștiul și alte orașe din țară găzduiesc una dintre cele mai mari manifestări de muzică clasică din lume: Festivalul Internațional George Enescu. Ediția 2025 are tema „Anniversaries / Celebrations”, marchează 70 de ani de la dispariția lui George Enescu și reunește peste 4.000 de artiști în 95+ / 100+ concerte. Pe afiș se regăsesc orchestre de top precum Orchestre National de France, Royal Philharmonic Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich și Royal Concertgebouw Orchestra, alături de soliști precum Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter, Sir András Schiff sau Alexandre Kantorow. BRD – Groupe Société Générale este partener principal al festivalului și susține inițiative care aduc clasicul mai aproape de noile generații, inclusiv seria nouă de concerte Enescu in Control, powered by BRD.

11-09-2025

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

În timp ce în București părinții se pregătesc pentru încă un an școlar cu treziri matinale, trafic sufocant și planificări logistice complicate, într-un cartier integrat din nord-estul Capitalei, lucrurile arată cu totul diferit.

