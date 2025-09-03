(P) BRD aduce The Original Superstars live la Festivalul Enescu 2025

Cu mult înainte ca un nume să devină viral pe rețele sociale, existau artiști care umpleau săli și făceau tururi de forță prin Europa.

Talentul lor era breaking news-ul vremii, transmis din oraș în oraș prin cronicari și afișe de turneu. Muzicieni care au inventat regulile înainte să existe reguli. De la curți regale la săli arhipline, și-au construit legenda prin carismă, energie și magnetism scenic.

Ei au fost starurile de dinainte să existe staruri!

Redescoperă-i pe George Enescu, J.S. Bach, Maurice Ravel, Ludwig van Beethoven, W.A. Mozart, Franz Liszt sau Richard Wagner în cea mai nouă campanie BRD la Festivalului Internațional George Enescu: The Original Superstars. Muzica clasică readusă în prezentul culturii contemporane așa cum n-ai mai auzit-o până acum: cu povești legendare, întâmplări nemaiauzite, concerte alternative - Enescu în Control, powered by BRD, și multe alte surprize.

Wolfgang Amadeus Mozart, Primul copil-minune

La 3 ani atingea clapele pianului, la 5 ani urca pe scenă pentru primul turneu, iar la 8 ani scria deja o simfonie. Mozart a fost prototipul copilului-minune și a devenit rapid simbolul geniului precoce. La 14 ani a transcris din memorie celebrul Miserere de Allegri, performanță care l-a transformat într-o legendă vie.

În Viena, își organiza propriile concerte, vindea bilete și partiturile, un adevărat freelancer înainte ca termenul să existe. Era în același timp compozitor, interpret, manager și promotor: negocia săli, își cultiva publicul, își testa ideile direct pe scenă.

A fost big spender, rebel și, mai ales, un compozitor prolific care a lăsat lumii sute de lucrări - simfonii, concerte, sonate, cvartete, divertismente, opere - piese care răsună și astăzi pe scenele lumii pentru claritatea ideilor, prospețimea temelor și emoția directă pe care o transmit. Mozart nu e doar „clasicul familiar”, e originalul care a arătat cât de contemporană poate fi, de fapt, muzica clasică.

Era imprevizibil, ironic, cu o energie care electriza încăperile și care se simțea la fiecare apariție publică. Scrisorile lui pline de umor, pasiunea pentru teatru și gustul pentru scenele excentrice l-au transformat într-un adevărat entertainer al vremii. Tocmai această combinație între genialitate muzicală și carismă personală a făcut din Mozart nu doar un compozitor, ci un fenomen cultural al secolului XVIII.

Superstar Originals

Înainte de Michael, Hendrix sau Beatles, scena aparținea lui Beethoven, Mozart sau Enescu. Genii, extravaganți, revoluționari, adorați, invidiați, respectați. Legendari. Poveștile lor magice se găsesc pe fundația9.ro/festivalulenescu. De la bio-uri pline de picanterii, până la secțiunea People of Enescu sau articolele și materialele pregătite de jurnaliștii de la Scena9 și Școala9, playlisturi de Spotify cu hituri clasice, recomandări de concerte și update-uri din sălile de concert, site-ul Fundația9 BRD The Original Superstars, lansat cu ocazia Festivalului Internațional George Enescu, este locul în care trebuie să fii ca să fii conectat la fenomenul Enescu 2025, dar și la cei care au deschis drumul pentru ce înseamnă muzica acum.

Festivalul Internațional George Enescu 2025

Între 24 august și 21 septembrie 2025 Bucureștiul și alte orașe din țară găzduiesc una dintre cele mai mari manifestări de muzică clasică din lume: Festivalul Internațional George Enescu. Ediția 2025 are tema „Anniversaries / Celebrations”, marchează 70 de ani de la dispariția lui George Enescu și reunește peste 4.000 de artiști în 95+ / 100+ concerte. Pe afiș se regăsesc orchestre de top precum Orchestre National de France, Royal Philharmonic Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich și Royal Concertgebouw Orchestra, alături de soliști precum Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter, Sir András Schiff sau Alexandre Kantorow. BRD – Groupe Société Générale este partener principal al festivalului și susține inițiative care aduc clasicul mai aproape de noile generații, inclusiv seria nouă de concerte Enescu în Control, powered by BRD.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Etichete: , Dată publicare: 03-09-2025 11:03



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.