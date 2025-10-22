(P) Betano susține Comitetul Național Paralimpic și performanța sportivilor paralimpici

Advertoriale
22-10-2025 | 11:16
p

„Ride More – ParaEvent SnowLovers Edition”, dedicat selecției sportivilor paralimpici pentru sporturile de iarnă, prima inițiativă susținută în cadrul colaborării.

autor
Stirileprotv

În spiritul noii sale platforme de responsabilitate socială „Imposibilul devine posibil. Pe Bune.”, Betano, se alătură Comitetului Național Paralimpic (CNP) printr-o contribuție financiară destinată organizării Ride More Paraevent – Snowlovers Edition. Acest eveniment a încurajat persoanele cu dizabilități fizice – cu mobilitate redusă, amputări sau afecțiuni locomotorii – să descopere sporturile de iarnă adaptate și să facă primii pași spre performanță.

Evenimentul, organizat la Miercurea Ciuc, în perioada 16 - 19 Octombrie, a reprezentat prima acțiune susținută de Betano în cadrul colaborării cu CNP și a avut ca scop promovarea sportului paralimpic și atragerea de noi participanți către această mișcare. Evenimentul a inclus și două workshopuri de dezvoltare, susținute de specialiști în nutriție sportivă și pregătire mentală, menite să ofere sportivilor instrumente concrete pentru evoluția lor personală și profesională.

„Sportul paralimpic este dovada vie că performanța adevărată nu înseamnă doar medalii, ci și curajul de a merge mai departe atunci când drumul pare imposibil. Pentru noi, acest parteneriat este o ocazie de a fi alături de oameni care ne inspiră prin forța lor, prin disciplina și pasiunea cu care își depășesc limitările. Credem că sportul are puterea de a transforma vieți și comunități, iar implicarea noastră reflectă angajamentul Betano de a fi alături de cei care transformă provocările în reușite și aspirațiile în realitate."a declarat Dragoș Mîndreci, Country Manager Betano România.

„Ne bucurăm să avem alături de noi un partener care înțelege importanța susținerii mișcării paralimpice și a oamenilor din spatele ei. Evenimentul din acest an este o inițiativă esențială pentru atragerea de noi sportivi către disciplinele de iarnă și pentru dezvoltarea celor existenți. Sprijinul oferit de Betano ne ajută să oferim condiții mai bune de pregătire și oportunități reale pentru cei care își doresc să transforme pasiunea pentru sport într-o poveste de succes.”, a declarat Eduard Novak, Președintele Comitetului Național Paralimpic.

Citește și
p
(P) MedLife lansează Longevity 100+, testul genetic care schimbă prevenția bolilor

Contribuția Betano către Comitetul Național Paralimpic face parte dintr-un efort mai amplu de a susține proiecte dedicate performanței autentice, solidarității și puterii colective de a face bine — valori care definesc platforma de responsabilitate socială „Imposibilul devine posibil. Pe Bune.”

Despre Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming este una dintre cele mai mari companii GameTech din lume. Cu accent pe Tehnologie și Oameni, compania își propune să îmbunătățească experiența pe care o oferă milioanelor de clienți din întreaga lume și să ofere divertisment fanilor sportului într-un mod distractiv și responsabil.

Kaizen Gaming deține brandul premium de pariuri sportive și jocuri online Betano, cu prezență în numeroase piețe din Europa, America și Africa. Compania are peste 2.800 de angajați la nivel global.

Kaizen Gaming a fost recunoscută drept un jucător de top pe piața globală de pariuri sportive și jocuri online, obținând mai multe premii de industrie, inclusiv o premieră mondială de șapte trofee câștigate într-un singur an la EGR Operator Awards 2024.

Pentru mai multe informații, vizitați Kaizen Gaming și Betano.

Despre Comitetul Paralimpic Român

Comitetul Național Paralimpic este instituția care coordonează activitatea sportivă a persoanelor cu dizabilități în România. Înființat în 2001, CNP este membru al Comitetului Paralimpic Internațional și afiliat la cele mai importante organizații internaționale de profil:

IBSA – Federația Internațională a Sporturilor pentru Nevăzători

IWBF – Federația Internațională de Baschet în Fotoliu Rulant

WAS – World Ability Sport

Comitetul Paralimpic European

DSiSO – Organizația Internațională de Înot pentru Persoane cu Sindrom Down

Sportul paralimpic este una dintre cele mai dinamice mișcări sportive din lume, iar România își propune să devină un actor tot mai activ și vizibil în această comunitate globală.

Contact de presă

Iulia Vișinică | Account Coordinator | [email protected] | +40 722 449 151

Sursa:

Etichete: advertorial,

Dată publicare: 22-10-2025 11:16

Articol recomandat de sport.ro
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
(P) MedLife lansează Longevity 100+, testul genetic care schimbă prevenția bolilor
Advertoriale
(P) MedLife lansează Longevity 100+, testul genetic care schimbă prevenția bolilor

MedLife, liderul serviciilor medicale private din România, lansează Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune, creat pentru a evalua riscurile de îmbolnăvire și a sprijini o viață mai lungă și mai sănătoasă.

 

(P) Turismul românesc scade, dar litoralul renaște: Costineștiul și Nibiru schimbă modelul economiei de vară
Advertoriale
(P) Turismul românesc scade, dar litoralul renaște: Costineștiul și Nibiru schimbă modelul economiei de vară

Într-un an cu cifre în scădere, litoralul românesc confirmă că viitorul turismului nu mai stă în vechile modele, ci în experiență, creativitate și investiții private.

(P) Reclame publicitare pe stâlpi – vizibilitate constantă în spațiul urban
Advertoriale
(P) Reclame publicitare pe stâlpi – vizibilitate constantă în spațiul urban

Publicitatea outdoor rămâne în 2025 una dintre cele mai eficiente forme de promovare vizuală. Iar dintre toate formatele, reclamele publicitare pe stâlpi se disting prin vizibilitate constantă, repetiție naturală și impact direct asupra publicului urban.

Recomandări
Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”
Stiri actuale
Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”

Şapte percheziţii au loc miercuri, în patru judeţe, în cazul unui bărbat acuzat că s-a dat drept căpitan SRI specializat în culegerea de informaţii şi alte misiuni secrete.

Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute, după un nou atac rusesc la Dunăre. Două avioane Eurofighter Typhoon, mobilizate
Stiri actuale
Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute, după un nou atac rusesc la Dunăre. Două avioane Eurofighter Typhoon, mobilizate

Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian.

Protest amplu anunțat de sindicaliști, pe 29 octombrie. Au 12 revendicări și fac apel la mobilizarea colectivă a „tuturor”
Stiri actuale
Protest amplu anunțat de sindicaliști, pe 29 octombrie. Au 12 revendicări și fac apel la mobilizarea colectivă a „tuturor”

Marile confederaţii sindicale anunţă o amplă acţiune de protest, în 29 octombrie, la Bucureşti. Sindicaliștii cer salariu minim decent, stoparea austerității și apărarea locurilor de muncă din administrația publică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 22 Octombrie 2025

03:12:29

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28