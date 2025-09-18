(P) Benessere - Stare de bine și longevitate: conferențiar dr. Rossana Lo Monaco

Conferința “Benessere - Stare de bine și logevitate”, eveniment sponsorizat de Benesio și susținut de Catena – Farmacia Inimii s-a desfășurat în elegantul salon Le Diplomate - InterContinental Athénée Palace.

Conferențiar Dr. Rossana Lo Monaco, invitata specială din Italia pentru acest eveniment, abolventă a Facultății de Medicină și Chirurgie din Roma, specializată în chirurgie plastică la Milano, medicină complementară și terapii avansate, le-a vorbit celor prezenți despre conceptul de longevitate.

Aceasta a accentuat faptul că longevitatea este influențată doar 20% de factorul genetic, iar restul de 80% este epigenetică, adică depinde exclusiv de alegerile echilibrate pe care le facem. Tocmai de aceea, oamenii trebuie să înțeleagă importanța ideii de longevitate, care presupune nu doar o vârstă înaintată ci, mai ales, calitatea vieții.

Dr. Rossana Lo Monaco a accentuat rolul vital al educației în formarea unor obiceiuri sănătoase, care să fie transmise din generație în generație.

“Longevitatea înseamnă înainte de toate sănătate. Am cunoscut centenari și am înțeles că trebuie să păstrezi echilibrul între frumusețe, alimentație, somn. Somnul este important, aspect pe care l-am studiat foarte mult. Oamenii se plâng în ziua de azi că nu dorm linștiți, dar somnul este absolut esențial. Niciodată nu este prea târziu să conștientizăm că trebuie să găsim un echilibru și să ne preocupe propria sănătate. Dar această conștientizare este cel mai bine să se întâmple încă dinainte de a deveni părinți. Pentru că puterea exemplului este cea mai eficientă”, a completat aceasta.

Dr. Lo Monaco a accentuat ideea de echilibru și naturalețe, care sunt pierdute din vedere în zilele noastre. Un exemplu fiind ceea ce se întâmplă în domeniul chirurgiei estetice. Paciente tot mai tinere doresc intervenții estetice radicale, preferând un aspect artificial în locul unui rezultat armonios, care să valorifice calitățile fizice deja existente. Pentru că a trăi mult înseamnă inclusiv exprimarea emoțiilor, care se regăsesc și în acele riduri care vorbesc despre bucurie și experiențe de viață. "Nu lungimea vieții contează, ci calitatea ei", a amintit Dr. Lo Monaco vorbele filozofului grec Seneca.

Invitata specială și-a exprimat admirația față de cultura românească, fiind cucerită de sensibilitatea și înțelepciunea cu care figuri emblematice precum Mihai Eminescu și Mircea Eliade au pus în cuvinte atât de frumoase semnificația găsirii echilibrului dintre suflet, spiritualitate și natura umană.

Bineînțeles, doamna Rossana Lo Monaco nu putea să nu facă referire la munca de pionierat a Anei Aslan, doctor academician specializat în gerontologie, cea care a pus bazele cercetării vastului concept de longevitate în România.

În cadrul conferinței, s-a subliniat, de asemenea, importanța inovației în medicină, care trebuie să potențeze alegerile personale pe care le facem pentru sănătate. Însă fără a neglija sănătatea pisihică, aflată în strânsă legătură cu starea de bine. În ziua de azi putem beneficia de o multitudine de terapii, precum ozonoterapia - care folosește ozonul și oxigenul pentru susținerea sănătății, gimnastica respiratorie, alimentația echilibrată și curată, înțelegerea importanței somnului în regenerarea celulară, dar și combaterea eficientă a stresului.

Un alt aspect important menționat s-a referit la aportul suplimentelor alimentare în menținerea echilibrului funcțiilor esențiale ale organismului.

Despre longevitate a vorbit în cadrul evenimentului și Andreea Ivan, coordonator program Învățare continuă în cadrul Catena.

“În calitate de farmacist, cei 20 de ani de profesie m-au învățat un adevăr simplu: longevitatea nu se câștigă într-o zi, ci se cultivă în fiecare zi. Am înțeles că nu este doar despre a adăuga ani, ci despre a adăuga viață anilor. De aceea, brandul Benesio a devenit pentru mine un aliat, nu doar în recomandările de specialitate, ci și în propria mea viață de pacient. Am descoperit că produsele Benesio au devenit pentru mine la fel de vitale ca oxigenul. Și spun asta pentru că am avut perioade în care stresul, oboseala și lipsa de concentrare mă copleșeau. Atunci am descoperit efectul produselor Tonico Forte, Magneziu cu B complex și Strescalm. Pentru mine au însemnat ajutor, echilibru, normalitate. Și cred că fiecare dintre noimerită să aibă la îndemână această siguranță.”, a declarat Andreea Ivan.

Benesio s-a născut dintr-un cuvânt simplu, dar puternic, din limba italiană: „benessere”, care înseamnă stare de bine, esența care definește brandul. Pentru că sănătatea nu este doar absența bolii, ci o stare de bine ce trebuie cultivată și protejată. Este dorința de a reda oamenilor echilibrul și energia într-o lume care ne solicită mai mult ca oricând. Starea de bine și conștienizarea importanței longevității înseamnă dorința fiecăruia de a se educa în mod continuu și de a înțelege că putem trăi nu doar mai mult, ci și mai bine.

Conferențiar Dr. Rossana Lo Monaco , absolventă a Facultății de Medicină și Chirurgie din Roma, specializată în chirurgie plastică la Milano. Este expert în terapii laser, terapia durerii cu unde de șoc, medicină complementară (homeopatie și homotoxicologie), terapii de detoxifiere prin perfuzii și terapii avansate, precum ozonoterapia. Din 2008, practică medicina și chirurgia la Adler Medical Spa din Ortisei, Italia.

Brandul Benesio și-a început drumul în România în 2019 și este prezent în farmaciile Catena. În acești ani le-a câștigat încrederea oamenilor. Produsele sunt formulate la cele mai înalte standarde, realizate de parteneri europeni cu tradiție farmaceutică și respect pentru știință. Ceea ce face Benesio diferit este atenția pentru fiecare formulă, deoarece nu vorbim despre produse lansate pentru a răspunde unei mode, ci despre suplimente dezvoltate plecând de la nevoi reale de sănătate, validate de cercetare și de practica de zi cu zi. În plus, ele rămân accesibile ca preț, dar sofisticate prin compoziția lor. Recunoașterea oficială a venit și prin premiile „Votat Produsul Anului”, pe care mai multe suplimente Benesio le-au câștigat.

Catena – Farmacia Inimii – este liderul retailului farmaceutic din România, cu peste 950 de unități la nivel național. Catena și-a consolidat poziția printr-o dezvoltare continuă, devenind un nume de referință pentru milioane de români. Farmaciile Catena se disting prin relația apropiată cu pacienții, prin campaniile de educație și prevenție, dar și prin programele de loialitate care răsplătesc încrederea clienților. Aprecierea brandului este confirmată de numeroase premii acordate de publicații și organizații de prestigiu, care atestă calitatea, performanța și dedicarea Catena față de excelență și față de sănătatea românilor.

Farmacia Inimii Catena se remarcă și prin portofoliul de branduri proprii – Naturalis, Benesio, Assista și Adora –, cu produse destinate sănătății, frumuseții și stării de bine, dezvoltate cu grijă pentru nevoile de zi cu zi ale pacienților.

