„100 de ani în 100 de zile”. 1980: Anul în care începe criza datoriei externe

Pro TV

1980 va rămâne anul în care lui Ceauşescu îi încolţeşte ideea de a plăti toate datoriile externe ale țării.

Toată puterea se concentrează în mâinile familiei prezidenţiale, care decide în acelaşi an că românii nu mai au voie să deţină mai mult de o locuinţă în proprietate personală. De peste ocean vine o veste tristă: John Lennon a fost împuşcat mortal la New York.

Aşadar, 1980 înseamnă mai multă putere pentru familia Ceauşescu, dar mai ales începutul crizei datoriei externe care va aduce românilor o lungă perioadă de austeritate şi sărăcie.

Acesta e şi anul în care începe criza datoriei externe. Pentru a acoperi o parte din deficitul comercial, România se împrumută la FMI de 1,5 miliarde de dolari pe care se obligă să le restituie în trei ani. Aici începe lungă perioade de austeritate în care românii strâng cureaua ca să plătească datoria externă.

Magazinele se golesc de alimente, energia e raţionalizată.

1980 e anul în care puterea se concentrează în mâinile familei Ceauşescu. Nicolae este reales preşedinte al PCR de Marea Adunare Naţională, Elena preia conducerea Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie, iar mezinul familiei, Nicu, este ales preşedinte CC al UTC.

În acelaşi an romanii aflau ca nu mai au voie să deţină în proprietate personală mai mult de o locuinţă pentru întreaga familie. Restul primeau cu chirie de la stat însă una dintre condiţii era să fii căsătorit. Aşa se facă ca în 1980 fiecare al 40 lea bucureştean era căsătorit.

În luna iulie, începe construcţia centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda, dar Ceauşescu n-a mai apucat să vadă cele cinci reactoare date în folosinţă.

Şi-n vreme ce românii descopereau America uitându-se la Dallas, în SUA se lansă CNN, iar Ronald Regan devenea preşedinte. Sfârșitul de an vine cu o veste tristă pentru fanii trupei The Beatels care află că John Lennon a fost împuşcat mortal la New York de un fan.

Mai multe imagini impresionante gasiti AICI

SURSA FOTO: Arhivele Nationale ale Romaniei



Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer