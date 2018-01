Peste 200 de migranţi africani au trecut în forţă graniţa spaniolă la Melilla. VIDEO

Peste 200 de migranţi de origine africană au reuşit să traverseze sâmbătă gradul dublu care separă Marocul de enclava spaniolă Melilla, potrivit mai multor responsabili, însă unii dintre ei au fost răniţi, precum şi un poliţist, relatează AFP.

În cursul după-amiezii, 209 persoane venite din Africa Subsahariană şi dorind să meargă în Europa au forţat dublul obstacol, a informat biroul guvernului din Melilla într-un comunicat.

Poliţistul rănit a fost "atacat de un imigrant cu unul dintre cârligele pe care le utilizau pentru a escalada gardul" în momentul în care a încercat să îi împiedice, potrivit documentului. Cârligul i-a smuls lobul urechii.

????‼???????? #Spain: a horde of hundreds of illegal migrants stormed the border of the Spanish exclave Melilla. A border guard was injured in the illegal border crossing, after that the illegal immigrants were running jubilantly through #Melilla. The invasion of Europe continues. pic.twitter.com/DUGaUuPfFw — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) January 7, 2018

Pentru a traversa graniţa, migranţii africani utilizează frecvent cârlige şi încălţăminte cu crampoane.

Comunicatul a precizat că patru dintre migranţi au fost internaţi pentru răni uşoare.

Imagini realizate cu telefonul mobil difuzate de media spaniole au arătat grupuri de migranţi în timp ce fugeau pe străzile oraşului. Ulterior, au fost instalaţi într-un centru de detenţie.

Graniţa este protejată de două garduri cu o înălţime de şase metri fiecare fixate cu cabluri de oţel.

????‼???????? #Spain: Again about 200 illegal migrants stormed the Spanish border fence in #Melilla (exclave). "BOSA" shouting (victory). One illegal migrant used a hook for the fence, as a border guard blocked his way, he has cut off the man's ear half, were taken to the hospital. pic.twitter.com/536TbY08qR — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) January 7, 2018

Cele două enclave spaniole Melilla şi Ceuta sunt frecvent folosite de migranţii africani pentru a pătrunde în Europa. Oraşele respective sunt singurele puncte de intrare pe uscat între Africa şi Uniunea Europeană.

More than 200 African migrants stormed over a high double fence between Morocco and the Spanish enclave of Melilla. https://t.co/VXj3Epbh4r pic.twitter.com/uQWjONVmuf — CGTN Africa (@cgtnafrica) January 7, 2018

De-a lungul anilor, mii de migranţi au încercat să traverseze graniţa cu o lungime de 12 kilometri dintre Melilla şi Maroc sau cea lungă de opt kilometri la Ceuta, escaladând gardurile, înotând de-a lungul ţărmului ori ascunzându-se în autovehicule.

Spania este tot mai vizată de africanii care încearcă să pătrundă în Europa. În 2017, numărul lor a atins un record cu aproape 22.900 de persoane, potrivit Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale UE (Frontex).

