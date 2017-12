Ce trebuie să faceți dacă nu primiți la timp coletul comandat online. ”3 zile am sunat, nu exagerez. Nu ne-au răspuns”

În prag de Crăciun, facem un bilanț al cumpărăturilor online, pentru care românii au cheltuit aproximativ 2,8 miliarde de euro, anul acesta. Comenzile sunt numeroase, iar unele firme de curierat nu țin pasul cu ele.

Preiau mai multe colete decât pot duce și nu reușesc să le livreze la timp. Dacă ați pățit așa ceva, să știți că firmele pot fi sancționate.

Firmele de curierat nu țin pasul cu explozia cumpărăturilor online! Conform ultimelor studii, cheltuim cam 7,5 milioane de euro în fiecare zi, comândând diverse lucruri de pe internet. Dacă în 2014 cumpărăm de aproape 1 miliard de euro pe an am ajuns că în 2017 să virăm 2,8 miliarde de euro către magazinele virtuale. Iar discrepanța dintre puterea de vânzare din mediul online și capacitatea de livrare a curierilor devine extrem de vizibilă la sfârșit de an, când haosul pune stăpânire pe comenzi …

Daniel, președintele unei edituri din Cluj, s-a bazat și el pe o firma de curierat ca să-i transporte cărțile către un târg din Capitală. Rezultatul a fost catastrofal … S-a trezit la eveniment cu standul gol. Comanda nu numai că nu-i fusese livrată, dar nici măcar nu urma să fie trimisă curând …

Daniel Meze, președinte editură Cluj - ”… Am pierdut câteva sute de lei, până la 6 -700 lei. În prima zi n-am putut să vindem nimic. A doua zi m-am deplasat eu la depozit și am adus o parte din cărți. În a treia zi de târg am avut toate cărțile, dar ne-a lipsit un roll up de prezentare cu editura. Roll up pe care nici azi nu l-am primit.”

Astfel de probleme apar pentru că unele firme de curierat acceptă mai multe comenzi decât sunt în stare să livreze, susține președintele editurii.

Daniel Meze, președinte editură Cluj : ”Au fost foarte lacomi, au luat foarte multe comenzi și noi am rămas păgubiți. Mi-au spus cu zâmbetul pe buze că au 140 mp de colete nesortate și că nu pot să le distribuie și chiar și personalul lor de la birou a fost mutat să sorteze colete. ”

În replică, firmele de curierat dau vina pe felul în care comandă românii. Absolut orice, de la frigidere până la o sticlă de apă sau legumele de zi cu zi …

Într-o luna obișnuită transportăm în jur de 3 milioane de colete; începând cu 17 noiembrie, volumul de colete a crescut cu peste 60% față de o zi obișnuită.

Pregătirea magazinelor virtuale pentru perioadele aglomerate trebuie făcută însă cu mult timp înainte de boom-ul cumpărăturilor. Pentru că, altfel, comercianții rămân, inevitabil, în urmă.

Afirmațiile îi aparțin lui Andrei Radu, care de mai bine de 8 ani organizează unul dintre cele mai importante evenimente de comerț electronic din România. Și este totodată unul dintre inițiatorii Programului Național pentru Certificarea Magazinelor Online.

Andrei Radu, CEO GPeC: ”Și companiile de curierat trebuie să țină pasul cu evoluția din e-commerce. Piața asta a crescut în ultimul an cu aprox 40%. Faptul că eu vreau să îmi cumpăr un bax de apă plată, nu este vina mea ca și consumator. Se întâmplă la nivel internațional, România nu face excepție. Tendința e să ne putem cumpăra de pe internet tot ce găsim în lumea offline - de la fashion la un bax de apă sau o legătură de pătrunjel. ”

Urgent Cargus: ”Volumele reale pe care le-am tranzacționat începând cu 17 noiembrie au fost cu mult mai mari decât cele estimate, ceea ce a condus ca resursele pe care noi le-am pregătit în avans să nu fie suficiente.”

Adevărul e că sfârșitul de an reprezintă proba de foc pentru comerțul virtual … Lunile noiembrie și decembrie concentrează un sfert din totalul vânzărilor online. În aceste 2 luni se fac livrări de produse în valoare de aproximativ 700 de milioane de euro. Iar firmele de curierat care nu-și iau măsuri sunt pur și simplu depășite de situație.

Victoria a făcut o comandă în luna noiembrie, iar promisiunea era ca produsele să-i fie livrate în 2 zile … Ei bine, după două săptămâni de așteptare, s-a dus personal ca să-și ridice pachetul de la firma de curierat.

”3 zile am sunat, nu exagerez. Nu ne-au răspuns. Am zis să le dăm un mail . La e-mail nu ni s-a răspuns. A mai trecut o săptămână și în 8 decembrie am zis să mergem noi la fața locului să vedem despre ce e vorba. ”

Nici la fața locului nu a avut mai mult noroc … După 8 ore petrecute în depozit, coletul era încă de negăsit … Abia a doua zi a reușit să-și ridice pachetul.

Victori: ”Nu ni s-a dat o explicație, decât că ei sunt în căutare și depun tot efortul. Că sunt foarte multe colete și că lucrează 30 de oameni în depozit, caută coletele. Într-o oră două trei mai venea cineva, că a mai găsit un colet și îl strigau domnul . Și cel mai trist este că în continuare ei preluau comenzi. Și noi le spuneam, dar de ce preluați comenzi? De ce nu stopați o zi două activitatea până vă reveniți? ”

Aceeași firmă de curierat ar fi trebuit să îi livreze Olgăi cadoul de Crăciun pentru nepotul ei.

Olga Trif: ”Nici în clipa de față nu știu unde e coletul, de ce nu se livrează. Nu reușesc nicicum să primesc un răspuns din partea reprezentanților acestei firme. M-am prezentat personal ieri de la 17 până la ora 19 am stat la recepție la rând, să ridic coletul direct de la depozit și mi s-a explicat că nu au personal, că nu are cine să îmi caute coletul în depozit și voi fi contactată în cursul zilei de astăzi. Din păcate nici azi nu au sunat și nu au dat nicio soluție. ”

Explicația oferită de firma este de fapt o scuză. Nu au personal suficient și nici nu au de unde să angajeze oameni doar pentru perioadele de sărbători …

Urgent Cargus: "Pentru a asigura același timp de livrare a expedierilor pe întreg parcursul anului, ar trebui să suplimentăm resursele cu peste 80%, ceea ce este imposibil de realizat, ținând cont de faptul că aceste resurse se folosesc numai pentru o perioadă de 4-5 săptămâni".

Compania DHL: ”În perioada dinaintea Sărbătorilor de iarnă ne confruntăm în fiecare an cu volume foarte mari de expedieri, iar acest lucru este specific tuturor companiilor de curierat. Am luat măsurile necesare din timp și am alocat resurse suplimentare, iar în această perioada muncim din greu pentru a rezolva orice întârziere care apare.”

Și totuși, livrările cu întârziere sunt tot mai dese! Dar oamenii își spun oful doar pe internet! Pentru ca ceva să se schimbe, reclamațiile ar trebui îndreptate către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului.

Altfel plângerile rămîn nesoluționate … La fel ca și comenzile pe care le-au făcut.

”Un consumator care vede că i-a întârziat produsul trebuie să sune la magazinul online și să spună că nu i-a ajuns produsul. În unele situații magazinele iau măsuri, în alte situații îl trimit la curier, dar nu este cazul și noi trebuie să spunem magazinului online că nu curierul este responsabil pentru termenele de livrare ci magazinul online. Firma de curierat răspunde în față magazinului, evident.”

Așadar, citiți cu atenție legislația pentru că e clară! Și reclamați orice încălcare a acesteia! Firmele care nu-și fac treaba riscă sancțiuni mari. Numai în Capitală s-au dat până acum amenzi de peste 25.000 de lei pentru întârzierea livrărilor și alte probleme de curierat.

Un studiu al Institutului Național de Statistică arată că 3 din 5 români care fac cumpărături online se plâng că produsele ajung prea târziu. Și totuși reclamații sunt puține! În 2016 au fost înregistrate doar 2600 de sesizări, referitoare la serviciile poștale și de curierat.

Iar în 2017, puțin peste 1000. Principalele plângeri au fost axate pe întârzierea livrărilor, pe pierderi de colete și pe nerespectarea termenelor de preluare.