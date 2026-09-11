Steagurile americane vor fi arborate în bernă, în timp ce New York-ul comemorează cele 2.977 de persoane care și-au pierdut viața atunci când teroriștii au lovit turnurile gemene din Manhattan cu avioane de pasageri, în acea zi din 2001, potrivit News.ro.

US Open din acel an se încheiase cu doar două zile înainte, Lleyton Hewitt câștigând titlul la simplu masculin.

Jucătorul american James Blake fusese eliminat în turul al doilea în acel an și se afla la Augusta, în Georgia, marți, 11 septembrie.

Însă viitorul număr patru mondial, născut la New York, spune că acea zi „a spulberat iluzia de siguranță” pe care o simțeau americanii și mulți jucători profesioniști de tenis.

„Era ceva ce pur și simplu nu-mi venea să cred că s-ar putea întâmpla în Statele Unite”, a declarat Blake pentru BBC Sport.

„Nu știu dacă eram cu toții naivi sau trăiam sub iluzia siguranței, crezând că totul va fi bine, dar acel eveniment a spulberat această iluzie pentru o vreme. A fost multă panică, la toate nivelurile – de la cele mai înalte eșaloane ale lumii politice până la oamenii de rând, inclusiv toți cei din jurul Ground Zero.”

Așteptarea chinuitoare a lui James Blake după atacurile din 11 septembrie

Blake, care avea să ajungă ulterior de două ori în sferturile de finală ale US Open, se afla la Augusta pentru un test de efort, după ce se confruntase cu crampe în timpul turneului.

Tatăl său, însă, era încă la New York, unde lucra. Din cauza suprasolicitării rețelelor de telefonie mobilă, a urmat o așteptare chinuitoare până când a aflat că tatăl său era teafăr.

Blake locuia în Florida la acea vreme și, având în vedere că avioanele erau blocate la sol, a luat o mașină închiriată de la Augusta pentru a se întoarce la Tampa.

Următorul său turneu urma să aibă loc la Hong Kong două săptămâni mai târziu, iar el recunoaște că nu i-a fost deloc ușor să se urce în avion.

„A fost cu siguranță înfricoșător, pentru că eu cred că în tenis ajungi să te simți foarte izolat”, a spus el. „Ai impresia că micuța bulă în care te afli, unde ești un fel de circ ambulant, este ceva normal. Iar când îți dai seama cât de restricționate pot fi călătoriile, asta te trezește puțin la realitate și îți arată cât de repede se pot schimba lucrurile. Părea că există o plasă de siguranță în jurul tău. Trăiam într-o lume de vis, în care îți împlinești visul de a practica un sport ca mijloc de trai, iar toate acestea pot fi luate brusc.”

Multe evenimente sportive naționale au fost suspendate în urma atacurilor, iar Ryder Cup – care urma să aibă loc la The Belfry, în Anglia, mai târziu în acea lună – a fost amânată cu douăsprezece luni.

În opinia lui Blake, revenirea sportului de competiție a ajutat enorm.

„Cred că acesta a fost unul dintre lucrurile care au readus țara la normal”, a spus el. „Sporturile fuseseră suspendate, dar când au revenit, cu [pe atunci președintele] George W. Bush aruncând prima minge la un meci al echipei Yankees – nu sunt fan al echipei Yankees și nu pot spune că eram neapărat un fan al lui George W. Bush – eram aproape în lacrimi în acel moment.

„A fost ceva special ca un președinte în exercițiu [să facă asta]. Și a însemnat, de asemenea, că ne-am revenit – vom avea din nou sport, ne vom continua viețile. Lumea părea că a revenit, într-o mică măsură, la normal.”

US Open comemorează 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie

Întotdeauna are loc o ceremonie pentru a marca aniversarea atunci când data coincide cu perioada de desfășurare a turneului US Open, iar înaintea celor două semifinale de simplu masculin de vineri se va ține un minut de reculegere.

Înaintea sesiunii de seară – și a semifinalei 100% americane dintre Ben Shelton și Frances Tiafoe – un steag uriaș va fi desfășurat pe teren în timp ce artista de R&B JoJo va interpreta „The Star-Spangled Banner”.

„Pentru mine este un moment cu adevărat emoționant”, a adăugat Blake. „Îmi amintesc foarte bine de US Open-ul din 2001. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi avut loc cu două sau trei zile mai devreme și am fi fost cu toții încă acolo? Să fiu sincer, de multe ori consider că interpretarea imnului național la evenimente sportive mai mici este inutilă. Dar pentru US Open, fiind un eveniment atât de internațional și având loc în apropierea zilei de 11 septembrie, cred că este un moment extraordinar. Îți oferă ocazia să reflectezi.”