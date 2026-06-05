Unul dintre autori este cofondatorul Anthropic, Jack Clarke.

În articol se afirmă că sistemele de inteligență artificială au ajuns în stadiul de auto-îmbunătățire recursivă - capacitatea de a evolua fără intervenție umană. Anthropic nu știe cum va arăta o lume în care inteligența artificială se poate îmbunătăți.

Articolul solicită liderilor din domeniul inteligenței artificiale să încetinească dezvoltarea tehnologiei pentru a oferi societății timp să se adapteze.

Cu toate acestea, se stipulează că acest lucru necesită un sistem global de supraveghere pentru a preveni riscul învățării ascunse a noilor modele.

”În lume au fost deja create regimuri de verificare pentru alte tehnologii complexe — de exemplu, Tratatul privind eliminarea rachetelor cu rază medie și scurtă de acțiune. Însă construirea unor astfel de mecanisme, atât ca infrastructură, cât și ca nivel de încredere între părți, a necesitat decenii. Noi nu avem atât de mult timp”, se mai arată în articol.

Anthropic a fost fondată acum cinci ani de o echipă formată din foști angajați ai OpenAI, condusă de Dario Amodei.

În 2026, Anthropic a cunoscut un succes major datorită instrumentelor sale de programare Claude Code.

Evaluarea companiei a depășit-o pe cea a concurentului său OpenAI (creatorul ChatGPT) și a ajuns la 965 de miliarde de dolari.

La 1 iunie, Anthropic a anunțat că se pregătește pentru listarea la bursă.