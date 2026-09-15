Avem o zi destul de însorită, dar apar și câteva ploi slabe, trecătoare, în special în zonele de munte.

Vremea în fiecare regiune

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim soare, vreme bună și temperaturi un pic mai ridicate decât ieri, care ajung la 25 de grade în zona Bărăganului. Vântul este destul de liniștit, chiar și la malul mării.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei se mai încălzește puțin. Se ating vreo 24 de grade pe la amiază. Pot să apară înnorări în unele zone, dar nu prea sunt semne de ploaie. La noapte temperaturile coboară până la 12 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina e posibil să picure în regiunile montane. În ansamblu avem vreme bună și o atmosferă destul de plăcută după prânz. Temperaturile mai câştiga un grad, două față de ziua trecută.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem vreme de toamnă blândă, soare, câțiva nori și temperaturi agreabile, de 24...25 de grade.

Și în ținuturile vestice o să fie foarte bine. Norii apar destul de rar. NU prea se simte nici vântul, iar pe la amiază se face mai cald decât ieri. Se vor atinge 26 de grade.

Vremea se mai încălzește astăzi și în Transilvania, iar în vestul provinciei vor fi în jur de 24 de grade. E drept că dimineața este cam rece, mai ales în depresiuni, pe unde sunt și condiții de ceață. Mai târziu apar câteva ploi slabe în zonele de munte.

În Oltenia urmează o zi însorită și o amiază destul de caldă, care ne duce cu gândul la vară. Pe aici se vor atinge 27, chiar 28 de grade în zona Calafat. Nu sunt alte fenomene meteo care să ne strice ziua.

În sudul României temperaturile continuă să crească. Cel mai cald o să fie în Lunca Dunării: 27, poate 28 de grade. Vedem și câțiva nori pe cer, dar e puțin probabil să plouă.

Vremeaî n București

În București avem o zi plăcută, cu înnorări trecătoare și vânt domol. E puțin probabil să plouă, iar maximă, un pic mai ridicată decât ieri, ajunge pe la 26 de grade. Urmează o noapte liniștită, cu cer destul de curat, 13 grade în centru și 10 grade la periferie.

Vremea la Munte

Vremea se mai încălzește și pe la munte. Temperaturile se apropie de valorile normale pentru mijlocul lunii Septembrie. Mai apar ceva înnorări pe parcursul zilei, iar în unele masive o să plouă puțin.

Vremea la Mare

Pe litoral găsim vreme frumoasă, soare și briză plăcută în cea mai mare parte a zilei. Maximele din stațiuni, la fel ca ieri, ajung pe la 24 de grade. Apa mării are în jur de 20...21 de grade.