Președintele ceh spune că membrii NATO nu au fost informați.

La conferința din capitala Cehiei a luat parte și România.

Decizia neașteptă a lui Donald Trump de a trimite până la urmă 5 mii de militari în Polonia, pe baza prieteniei cu Karol Nawrocki, nu se va aplica și la restul aliaților de pe continent.

Iar președintele ceh spune că Trump a luat hotărârea peste capul aliaților NATO.

Petr Pavel, președintele Republicii Cehe: ”Decizia de a desfășura trupe suplimentare în Polonia a fost anunțată aparent fără nicio coordonare cu NATO. Și este ciudat când realizezi că Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa este un general american cu patru stele, care conduce toate operațiunile defensive din Europa și, dintr-o dată, probabil că nu a fost informat, primește încă 5.000 de soldați în zona sa de responsabilitate”.

Totuși, țara noastră se bazează pe ajutorul american la nivel hibrid.

Oana Țoiu, ministrul interimar al Afacerilor Externe: ”Conversațiile pe care le-am avut cu secretarul de stat Marco Rubio, cu SACEUR, cu comandatul NATO în Europa țin într-adevăr de o scădere treptată a prezenței Statelor Unite pe teritoriul european, dar și de o creștere a contribuției din perspectiva altor capabilităţi, fie că vorbim de monitorizare, fie că vorbim de apărare antiaeriană”.

Ultima zi a Globsec Forum 2026 a fost dedicată miniștrilor de externe ai Europei.

Oana Țoiu, ministrul interimar al Afacerilor Externe: ”Este un loc în care România și-a prezentat prespectiva de actor regional. Noi avem în acest an președinția Inițiativei Central Europene și este un spațiu în care susținem integrarea treptată în piața unică și procesul de extindere al Uniunii Europene”.

Daniel Braun, CEO Globsec: ”Europa poate fi încrezătoare și poate aborda aceste provocări, iar dacă am învățat o lecție în urma acestor dezbateri este că sectorul public și cel privat trebuiau să fie la aceeași masă de la început”.

Timp de 3 zile, Praga a găzduit peste 30 de ore de dezbateri între unii dintre cei mai importanți actori politici internaționali, experți, directori de companii sau cercetători.