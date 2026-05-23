Tot mai multe platforme testează sisteme care pot sugera răspunsuri, pot analiza compatibilitatea dintre oameni sau pot purta primele conversații, în locul utilizatorilor.

În timp ce companiile spun că tehnologia îi ajută pe oameni să își găsească mai ușor un partener, unii tineri se tem că o astfel de relație va fi una artificială.

Mulți tineri consideră că aplicațiile de întâlniri online au devenit obositoare. Fenomenul are deja și un nume: „dating fatigue”.

După zeci de conversații și interacțiuni superficiale care nu conduc spre o relație, mulți utilizatori spun că experiența a devenit mai degrabă frustrantă.

Tinerii resimt „oboseala” datingului online

Băiat: „Cred că există o parte în care, mai mult sau mai puțin, vrem să avem o validare, pentru moral.”

Fată: „Se pierde foarte mult latura umană. Consider că interacțiunile trebuie realizate fizic. Conexiunile umane nu pot fi realizate prin niște aplicații.”

Companiile din spatele aplicațiilor de întâlniri încearcă să schimbe acum modul în care oamenii își caută pereche. Multe platforme folosesc deja inteligența artificială pentru a analiza compatibilitatea dintre utilizatori, pentru a construi profiluri mai atractive sau pentru a sugera potențiali parteneri.

Mai nou, sunt testate sisteme în care asistenții AI poartă chiar discuții în locul utilizatorilor, înainte ca aceștia să interacționeze.

Platformele introduc conversațiile cu IA

Băiat: „Te deprivă și mai mult de o interacțiune autentică. Pur și simplu introduci un alt intermediar între tine și cealaltă persoană. Nu prea are sens.”

Fată: „Nu au de unde niște aplicații să te cunoască pe tine, ce fel de om ești. Și automat n-o să găsească pe cineva cu care chiar să te potrivești.”

Dar poate oare inteligența artificială să calculeze chimia dintre doi oameni?

Viorel Spanu - expert în inteligență artificială: „Partea asta de compatibilitate dintre cupluri este încă un lucru foarte intim. Nu cred că doar AI-ul nu poate să răspundă la întrebarea asta, cred că știința nu poate. Dacă ceri unui om de știință să spună ce înseamnă un cuplu compatibil, nu știe să răspundă la această întrebare.”

Psihologii avertizează asupra riscurilor

Pe de altă parte, psihologii atrag atenția că există riscul ca oamenii să se atașeze de o imagine idealizată a unei persoane, construită atent cu ajutorul inteligenței artificiale.

Diana Miron – psiholog: „Toți vom tinde să ne prezentăm mai înfloriți, mai șarmanți, de la fotografie începând. Până la tot ce ne place, gusturile pe care le detaliem acolo, să fim mai eligibili. Sigur că este o capcană, la fel ca orice altă situație care nu le dă oamenilor șansa să se cunoască în direct.”

Potrivit Forbes, la nivel global, în jur de 360 de milioane de oameni folosesc aplicații de întâlniri.