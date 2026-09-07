Mai multe variante pentru funcția de prim-ministru sunt discutate în interiorul partidelor parlamentare, dar și la Cotroceni, în condițiile în care negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare nu au dus în ultimele patru luni la instalarea unui nou executiv.

Potrivit unor surse de la Palatul Cotroceni, șeful statului încearcă să facă desemnarea în această săptămână. Nicușor Dan vrea însă ca partidele să vină la consultări cu o majoritate deja conturată, astfel încât premierul desemnat să aibă șanse reale să formeze Guvernul și să obțină votul de învestitură.

În acest moment, una dintre variantele susținute politic este Sorin Grindeanu. PSD transmite că liderul partidului rămâne propunerea formațiunii pentru funcția de premier și susține că este pregătit să preia guvernarea. Social-democrații recunosc însă că, în acest moment, nu există o majoritate suficientă pentru instalarea unui Guvern condus de Grindeanu, arată sursele politice.

De opusă a fostei alianțe de guvernare, PNL respinge varianta unui premier PSD și îl susține pe Siegfried Mureșan. Europarlamentarul este susținut și de USR și UDMR, însă negocierile nu au dus până acum la formarea unei majorități parlamentare în jurul acestei variante.

În paralel, în discuțiile politice au apărut și nume din afara partidelor politice. Unul dintre acestea este Luca Niculescu, diplomat și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, care este prezentat drept o posibilă variantă-surpriză pentru Palatul Victoria. Surse politice au confirmat că numele său a fost luat în calcul, însă Palatul Cotroceni nu confirmă că acesta ar fi alegerea președintelui.

Nicușor Dan a fost întrebat luni dacă Luca Niculescu reprezintă propunerea-surpriză pe care o are în vedere pentru funcția de premier. Președintele nu a confirmat informația și a spus că va vorbi „mai încolo” despre acest subiect.

Un alt nume vehiculat în ultimele zile a fost Iulian Stanciu, fost CEO al eMAG. Acesta a respins însă informația și a transmis că nu a avut nicio discuție privind funcția de prim-ministru și că aceasta nu este de interes pentru el.

„Nu este adevărat, nu am avut nicio discuție și nu este de interes pentru mine”, a transmis Iulian Stanciu.

Și UDMR susține că varianta unui om de afaceri nu i-a fost prezentată lui Kelemen Hunor de către președinte în cadrul discuțiilor purtate până acum.

Următorul pas îl reprezintă consultările oficiale. Președintele urmează să stabilească și să anunțe calendarul acestora, înainte de a decide numele premierului desemnat.