Toamna se resimte și în termometre. Vremea se schimbă radical, cu vânt puternic, ploi și lapoviță, începând de luni | HARTĂ

Temperaturile vor scădea, în medie, cu 8 până la 12 grade, iar vremea va deveni rece pentru această perioadă. Luni, răcirea va fi resimțită în jumătatea de nord a țării, urmând ca marți și miercuri să cuprindă și sudul teritoriului.

În general, temperaturile maxime se vor situa între 14 și 21 de grade, iar în nopțile de marți spre miercuri și de miercuri spre joi, minimele vor coborî între 2 și 11 grade. Cele mai scăzute valori vor fi în depresiunile montane, unde sunt condiții pentru apariția brumei.

Vânt puternic în mai multe regiuni

Luni, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 45–55 km/h. În zona montană înaltă, rafalele vor ajunge la 70–80 km/h.

ANM a emis și o atenționare meteorologică Cod galben, valabilă luni, între orele 10:00 și 21:00, pentru Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, centrul și sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

În aceste zone, vântul va atinge viteze de 50–70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele pot ajunge la 80–90 km/h.

Averse, descărcări electrice și lapoviță la munte

Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est și sud-est, apoi și în restul țării. Izolat va cădea grindină, în special în sud-est, luni seara, iar marți după-amiază în sud.

Cantitățile de apă vor ajunge la 10–15 l/mp și, pe arii restrânse, la 20–30 l/mp.

Începând din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor putea fi și sub formă de măzăriche, lapoviță și ninsoare.