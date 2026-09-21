Toamna se resimte și în termometre. Vremea se schimbă radical, cu vânt puternic, ploi și lapoviță, începând de luni | HARTĂ

Vremea
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Oameni pe strada ploaie frig
Shutterstock

România intră, începând de luni, într-un proces de răcire accentuată, însoțit de intensificări ale vântului și perioade cu averse. 

autor
Sabrina Saghin

Temperaturile vor scădea, în medie, cu 8 până la 12 grade, iar vremea va deveni rece pentru această perioadă. Luni, răcirea va fi resimțită în jumătatea de nord a țării, urmând ca marți și miercuri să cuprindă și sudul teritoriului.

În general, temperaturile maxime se vor situa între 14 și 21 de grade, iar în nopțile de marți spre miercuri și de miercuri spre joi, minimele vor coborî între 2 și 11 grade. Cele mai scăzute valori vor fi în depresiunile montane, unde sunt condiții pentru apariția brumei.

Vânt puternic în mai multe regiuni

Luni, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 45–55 km/h. În zona montană înaltă, rafalele vor ajunge la 70–80 km/h.

ANM a emis și o atenționare meteorologică Cod galben, valabilă luni, între orele 10:00 și 21:00, pentru Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, centrul și sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

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În aceste zone, vântul va atinge viteze de 50–70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele pot ajunge la 80–90 km/h.

Averse, descărcări electrice și lapoviță la munte

Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est și sud-est, apoi și în restul țării. Izolat va cădea grindină, în special în sud-est, luni seara, iar marți după-amiază în sud.

Cantitățile de apă vor ajunge la 10–15 l/mp și, pe arii restrânse, la 20–30 l/mp.

Începând din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor putea fi și sub formă de măzăriche, lapoviță și ninsoare.

Bucureștiul trece de la 30 de grade la temperaturi de 20 de grade

În Capitală, luni, vremea se va menține caldă, cu temperaturi maxime de 28–30 de grade și o minimă în jurul valorii de 11 grade. Cerul va fi variabil ziua și temporar noros noaptea, când sunt prognozate averse slabe. Vântul se va intensifica după-amiaza și seara, când rafalele pot ajunge la 40–45 km/h.

Marți, vremea se va răci accentuat. Temperaturile maxime vor ajunge la 20–22 de grade, iar minimele vor fi de 8–10 grade. Cerul va avea înnorări, iar după-amiaza și seara vor fi averse, cu cantități de apă de 5–10 l/mp. Vântul va avea intensificări de scurtă durată în timpul ploilor.

Miercuri, vremea va fi rece, mai ales dimineața și noaptea. Temperaturile maxime vor fi de 20–21 de grade, iar cele minime de 7–9 grade. Sunt posibile averse slabe în timpul zilei, cu cantități de apă de 1–2 l/mp.

Vremea azi, 21 septembrie 2026. Temperaturile scad brusc și apar ploile

Sursa: ANM

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