Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape două mii de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă.

Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul Cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020.

Dan Matei, directorul muzeului de istorie Turda: S-au protejat ruinele, s-a reabilitat conservarea primară amenajarea aleelor, montarea structurilor metalice care trebuie să sugereze volumetria unor structuri precum intrarea în clădirea comendamentelor.

Cât costă un bilet

Corespondent ȘtirileProTV: Ne aflăm acum în zona unde în urmă 2 milenii se aflau băile termale - locul, unde pe lângă relaxare și uleiuri aromatice, devenea si un adevărat centru social, unde se purtau discutii importante la acea vreme. Grosimea neobișnuită a zidurilor, construite din cărămidă și piatră, a contribuit la conservarea vestigiilor în timp. Pentru a proteja și conserva zona a fost gândită această construcție din oțel, iar vizitatorii practic pot observa totul de pe aceste punți suspendate.

Sorin Nemeti, arheolog: Înțelegem cum trăiau niște soldați romani în secolul II după Hristos. Am descoperit mii de artefacte. Știm în principiu harta subterană, dar cred că va dura încă 250 de ani să fie cercetate.

Lucrările de restaurare au costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Vechea fortificație a fost inclusă în circuitul turistic. La intrare, un bilet pentru adulți costă 21 de lei, iar pentru copii - 5 lei.

Fortificația datează din anul 170 după Hristos, când împăratul Marcus Aurelius a relocat soldații Legiunii a 5-a Macedonica din Dobrogea la Potaissa, pentru protejarea granițelor imperiului roman.