Fundațiile au fost descoperite în timpul săpăturilor începute la începutul lunii august în Parcul Regal Łazienki, fosta reședință de vară a regelui Stanisław August Poniatowski și, în prezent, unul dintre cele mai populare obiective turistice ale capitalei Poloniei, potrivit Tvpworld.

În ciuda aspectului său exotic, construcția nu era un mormânt regal. Cunoscută sub numele de „Corpul de gardă piramidal”, aceasta a fost construită în anii 1770 pentru gărzile care controlau principala cale de acces către Palatul de pe Insulă, reședința regelui din parc.

Arheologii de la Universitatea din Varșovia cercetează acum fundațiile construcției, aflate în apropierea malului vestic al iazului principal al parcului, la mică distanță de palat.

Săpăturile sunt conduse de Arkadiusz Cegliński, doctorand la Facultatea de Arheologie a universității, care a petrecut ani încercând să stabilească locul în care se afla clădirea uitată.

El a identificat amplasamentul probabil comparând documente de arhivă, hărți și gravuri istorice cu coordonate geografice moderne. Cercetările neinvazive efectuate ulterior în parc au indicat că rămășițele unei construcții din secolul al XVIII-lea se aflau încă îngropate acolo.

De la corp de gardă la tavernă

Se crede că „Corpul de gardă piramidal” a fost construit între 1772 și 1776.

Inventarele istorice descriu o clădire din cărămidă, cu intrarea pe latura nordică și ferestre orientate spre est și vest.

„În interior se afla o sobă și bănci din lemn, pereții erau tencuiți în alb, iar podeaua era făcută din cărămidă”, a declarat Anita Kacprzyk, de la Muzeul Regal Łazienki, pentru postul privat TVN.

Construcția avea și o bucătărie separată, iar la un moment dat și-a schimbat în mod neașteptat destinația.

„Știm, de asemenea, că la un moment dat funcția clădirii s-a schimbat, din corp de gardă în tavernă”, a adăugat ea.

Reprezentările istorice înfățișează corpul de gardă drept o construcție de formă conică, acoperită cu pământ și concepută astfel încât să semene cu un mormânt antic.

Poniatowski însuși o numea „piramidală” în corespondența sa cu Marcello Bacciarelli, pictorul de origine italiană care a lucrat la curtea regală poloneză.

De ce avea construcția forma unei piramide

Aspectul neobișnuit al clădirii făcea parte dintr-o fascinație mult mai amplă pentru lumea antică, răspândită în Europa secolului al XVIII-lea.

Redescoperirea și excavarea unor orașe romane precum Pompei și Herculaneum au provocat un interes uriaș pentru arta și arhitectura clasică în rândul aristocrației europene.

Nici curtea regală poloneză nu a făcut excepție.

„Fascinația pentru cultura și arta antică a dus la utilizarea pe scară largă a motivelor clasice în arhitectură și decorațiuni interioare, precum și la construirea unor «ruine artificiale» în grădini, concepute să semene cu temple și morminte grecești”, a declarat Kacprzyk pentru TVN.

„Corpul de gardă «piramidal» a fost una dintre aceste ruine artificiale”, a adăugat ea.

Construcția a dispărut în jurul începutului secolului al XIX-lea, posibil după ridicarea altor clădiri care îndeplineau aceeași funcție.

Este posibil însă ca regele să fi avut alte planuri pentru acel loc.

Cegliński a vorbit pentru TVN despre o scrisoare din 1784 în care Poniatowski îi spunea lui Bacciarelli că lua în considerare construirea unei capele cu mausolee și menționa locul „Corpului de gardă piramidal” drept unul dintre posibilele amplasamente.

Proiectul a continuat să apară în corespondența lor timp de mai mulți ani, iar Bacciarelli a pregătit chiar și un proiect și o estimare a costurilor pentru rege. Construcția nu a fost însă realizată niciodată.

După mai bine de două secole, arheologii au scos, în sfârșit, la suprafață o parte din structura uitată.

Muzeul Regal Łazienki a anunțat că vizitatorii vor putea vedea îndeaproape săpăturile în cadrul unei zile a porților deschise, la începutul lunii septembrie.