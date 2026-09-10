Căutarea ar fi avut loc cu doar 13 zile înaintea atacului, potrivit unor documente judiciare obținute de publicația Blick și citate de The Sun.

Han L., în vârstă de 24 de ani, este acuzat de mai multe tentative de omor. Procurorii susțin că atacul din 1 octombrie 2024 a fost pregătit cu atenție și că suspectul ar fi început să își planifice uciderea unei persoane încă din august 2024.

Ce ar fi căutat suspectul pe ChatGPT

Potrivit documentelor prezentate în dosar, Han ar fi întrebat un chatbot bazat pe inteligență artificială unde ar putea întâlni copii în Zürich. Anchetatorii susțin, de asemenea, că acesta căutase anterior informații despre consecințele juridice ale diferitelor modalități de a ucide victime alese la întâmplare prin înjunghiere.

Procurorii afirmă că, pe 28 septembrie, cu doar câteva zile înaintea atacului, suspectul ar fi studiat pe Google și ChatGPT informații anatomice despre corpul uman.

„Pe 28 septembrie, a studiat, prin intermediul Google și ChatGPT, reprezentări anatomice ale capului, gâtului și părții superioare a corpului uman, precum și vasele de sânge, în vederea uciderii”, a declarat procurorul.

Potrivit anchetatorilor, Han și-ar fi părăsit locuința având asupra sa două cuțite de bucătărie. Ulterior, ar fi urmărit un grup de copii și i-ar fi atacat cu o lamă de 8,5 centimetri.

Trei băieți în vârstă de cinci ani au fost răniți. Unul dintre copii a fost transportat de urgență la spital, cu leziuni grave la claviculă, gât și umăr. Un altul a suferit două răni prin înjunghiere în zona pieptului, iar al treilea a avut leziuni la ureche și plămân.

Han a fost arestat la locul atacului.

Ar fi cumpărat carne pentru a exersa

Documentele judiciare susțin că studentul ar fi cumpărat carne de vită cu o zi înainte de atac. Procurorii suspectează că acesta ar fi folosit-o pentru a-și exersa tehnicile de înjunghiere și tăiere.

Potrivit rechizitoriului, Han era nemulțumit de viața sa în Europa și considera că era „lipsit de respect”. Procurorii susțin că acțiunile sale au fost motivate de „pură răzbunare, o sete de recunoaștere și orbire ideologică”.

Acuzarea cere o pedeapsă de 15 ani de închisoare.

Han a ajuns în Europa în 2023 pentru a urma un program de master la Universitatea din Zürich. Vecinii l-au descris drept o persoană liniștită și rezervată.

Unul dintre aceștia a declarat: „Singurul semn de viață pe care îl auzeam din apartamentul lui era mirosul exotic atunci când gătea.”

După arestare, Han ar fi făcut o mărturisire. Din aprilie 2025, acesta se află încarcerat în penitenciarul Pöschwies.