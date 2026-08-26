Incidentul a avut loc în seara de 25 august, în jurul orei 20:17, când poliţiştii Secţiei 3 Galaţi au fost sesizaţi printr-un apel la 112 că un bărbat fusese agresat fizic, scrie News.ro.

Potrivit IPJ Galaţi, din primele verificări a reieşit că, pe fondul unui conflict spontan, adolescentul l-ar fi atacat pe tânărul de 23 de ani, ambii fiind din municipiul Galaţi.

Victima a fost preluată de un echipaj medical şi transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate. Minorul a fost reţinut pentru 24 de ore şi este cercetat pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

În cursul zilei de miercuri, adolescentul urmează să fie prezentat procurorului de caz şi, ulterior, instanţei de judecată, cu propunerea luării unei măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.