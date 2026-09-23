Acest bilanț se adaugă deceselor premature provocate deja de temperaturile ridicate, amplificate de criza climatică. Efectele se vor resimți în întreaga lume, din Indonezia până în India și din Nigeria până în Statele Unite. Sunt așteptate, de asemenea, numeroase alte decese provocate de secetele, incendiile de vegetație și inundațiile asociate fenomenului El Niño, scrie The Guardian.

El Niño care încălzește în prezent planeta a depășit luni cel mai ridicat nivel de temperatură înregistrat vreodată pentru acest fenomen, cu câteva luni înainte de momentul în care este așteptat să atingă intensitatea maximă. Temperaturile sunt atât de ridicate în comparație cu episoadele precedente, încât oamenii de știință au descris fenomenul drept „uluitor” și de „nivel Godzilla”. El Niño este un fenomen climatic natural, dar intensitatea sa poate fi amplificată de încălzirea globală.

„Estimarea de 451.000 de oameni este un număr atât de mare încât poate deveni greu de conștientizat, dar în spatele lui se află părinți și copii, bunici și vecini, oameni care merg la serviciu, care au grijă de familiile lor și își trăiesc viața”, a declarat profesorul Michael Greenstone, cofondator al Climate Impact Lab și profesor la Universitatea din Chicago, unul dintre autorii raportului.

Estimarea se referă la perioada septembrie 2026 - februarie 2027, interval pentru care există în prezent prognoze privind temperaturile. Cercetătorii se așteaptă însă ca nivelul crescut al deceselor provocate de căldură să continue până în iunie sau iulie 2027.

Regiunile afectate

Cele mai afectate țări în următoarele șase luni ar urma să fie statele tropicale Nigeria, Indonezia, Sudan, India și Brazilia. Statele Unite se află în primele 20 de țări afectate, cu aproximativ 3.500 de decese suplimentare provocate de căldură estimate. La nivel regional, Sahelul african și Asia de Sud-Est sunt printre zonele care vor fi puternic afectate.

Cercetătorii spun că actualul episod El Niño reprezintă și o „imagine a viitorului nostru”, deoarece împinge temperaturile până la niveluri despre care modelele climatice estimează că ar putea deveni obișnuite peste aproximativ 20 de ani.

„Creșterea capacității de răspuns în situații de urgență și o direcționare mai bună a eforturilor noastre pot salva multe vieți în acest an”, a declarat coautoarea raportului, dr. Tamma Carleton, de la Universitatea California din Berkeley. „Dar peste 20 de ani, când temperaturile extreme de astăzi vor deveni noua normalitate, nu vrem să fim într-o stare permanentă de urgență. Trebuie să mobilizăm resursele de acum pentru a concepe, implementa și evalua instrumentele care vor salva vieți în anii următori.”

Proiecțiile au fost realizate folosind metode evaluate de experți, care urmăresc relația lunară dintre temperaturi și numărul suplimentar de decese provocate de căldură în 24.378 de regiuni din întreaga lume. Datele au fost apoi corelate cu prognozele privind creșterea temperaturilor provocată de El Niño în lunile următoare.

Ca punct de referință a fost utilizat numărul mediu de decese provocate de căldură într-o lună, calculat pentru perioada 1996-2025.

„Oamenii au reușit să prognozeze când vor apărea șocuri asupra culturilor agricole și să emită avertizări din timp”, a spus Greenstone. „Acest nou raport deschide calea pentru a putea face același lucru în cazul unui rezultat și mai important — aș spune cel mai important — și anume decesele.”

El Niño va afecta și aprovizionarea cu alimente. Programul Alimentar Mondial al ONU a avertizat în august că efectele fenomenului ar putea împinge aproximativ 50 de milioane de oameni în situații de foamete acută și ar putea duce la creșterea prețurilor.