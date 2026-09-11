Un nou stat apare pe harta lumii. Epopee exotică: Este un matriarhat, iar SUA și China îi fac deja curte

Stiri externe
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Un nou stat ar putea să apară pe harta lumii chiar în lunile următoare, după ce aproape 98% din populația regiunii Boungainville din Oceania, de mărimea Ciprului, a votat prin referendum pentru independență. 

autor
Cristian Anton

Un nou stat ar putea apărea în Oceania până la sfârșitul acestui an, anunță televiziunea slovacă TN Live. Guvernul din Papua Noua Guinee și autoritățile regiunii autonome Bougainville se vor întâlni în octombrie pentru a stabili o dată pentru un vot parlamentar privind rezultatul referendumului pentru independență din 2019, în care 97,7% din populație a votat în favoarea secesiunii. Acesta este următorul pas într-o dispută de decenii care ar putea duce la crearea unui nou stat în Oceania.

Întâlnirea, programată pentru octombrie, va trece în revistă 6 ani de dialog între autoritățile celor două părți. „Depunerea de astăzi a propunerii este o etapă importantă, dar nu încheie procesul parlamentar”, a subliniat prim-ministrul Papua Noua Guinee, James Marape.

În această etapă, există dispute procedurale. Autoritățile din Bougainville consideră că o majoritate simplă a voturilor este suficientă. Guvernul din Port Moresby este de părere că este necesară o majoritate de două treimi, adică cel puțin 79 din cei 118 membri ai parlamentului. Prim-ministrul Marape a anunțat că dezbaterea ar putea dura câteva zile. 

Provocări financiare, bogății minerale și interesele marilor puteri

Bougainville se confruntă cu serioase provocări instituționale și financiare. Veniturile proprii ale regiunii reprezintă doar 7% din bugetul său. Există un singur spital și doar 10% din populație are acces la electricitate. Experții estimează că un Bougainville independent ar avea nevoie de un buget de două până la trei ori mai mare decât cel actual. 

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Mina Panguna, care deține zăcăminte de cupru și aur în valoare de aproximativ 60 de miliarde de dolari, este o speranță. Veniturile preconizate din repornirea sa sunt estimate la 36 de miliarde de dolari pe o perioadă de 20 de ani. 

Regiunea atrage, de asemenea, un interes tot mai mare din partea marilor puteri. Bougainville se află la aproximativ 1.500 de kilometri nord-est de Australia, în regiunea indo-pacifică, o zonă strategic sensibilă.

Președintele Ishmael Toroama solicită sprijin din partea Statelor Unite, în timp ce întreprinderile de stat chineze oferă investiții în infrastructură. O decizie finală a parlamentului din Port Moresby va determina dacă Bougainville devine prima țară nouă din Oceania în peste două decenii. 

Bougainville are o identitate separată

Bougainville este un arhipelag situat la est de insula principală Papua Noua Guinee și face parte geografic din Insulele Solomon. A fost numit după navigatorul francez Louis Antoine de Bougainville, care l-a descoperit în 1768.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, când insulele Oceaniei au fost împărțite între puterile europene, Bougainville a devenit parte a Imperiului German. În 1914, a intrat sub administrație australiană.

Regiunea Autonomă Bougainville acoperă o suprafață totală de aproximativ 9.384 kilometri pătrați (din care insula principală are 8.800 km²) și găzduiește aproximativ 360.000 de locuitori. Are dimensiuni similare cu insula Cipru.

Centrul administrativ al regiunii autonome este orașul Buka, situat pe insula adiacentă cu același nume în nord, în timp ce capitala originală, Arawa, a fost distrusă în timpul războiului civil.

Regiunea are o identitate distinctă – locuitorii săi se simt cultural mai apropiați de insulele vecine decât de restul țării. Societatea din Bougainville este predominant matrilineară – pământul și descendența sunt moștenite prin mamă, iar femeile au un cuvânt de spus puternic în cultura tradițională.

Lupta pentru independență

Bougainville și-a declarat independența pentru prima dată în 1975, cu două săptămâni înainte ca Papua Noua Guinee să obțină suveranitatea. Cu toate acestea, această declarație nu a fost recunoscută.

Tensiunile creșteau, iar imensa mină de cupru Panguna a devenit simbolul acesteia. Profiturile se îndreptau în principal către investitori din Port Moresby (capitala Papua Noua Guinee) și din străinătate, în timp ce populația locală suporta costurile de mediu - aproape un miliard de tone de deșeuri miniere ajungeau în râuri. 

În 1988, a izbucnit un război civil, care a durat 9 ani și s-a soldat cu moartea a aproximativ 20.000 de oameni și strămutarea a peste 70.000. 

Abia în 1998 s-a semnat un armistițiu între părțile beligerante, iar situația a început treptat să se normalizeze. Conflictul s-a încheiat cu un acord de pace în 2001, care a înființat Guvernul Autonom Bougainville și a angajat părțile să organizeze un referendum neobligatoriu. 

Alte tulburări au avut loc în 2005, când Francis Ona, liderul grupurilor rebele care operau în interior, s-a autoproclamat rege al Bougainville-ului. După moartea sa, insula a fost preluată de Joseph Kabui, un susținător al acordului guvernamental, care a devenit președintele teritoriului autonom Bougainville.

În acordul de pace din 2001, guvernul central papuan a promis că va organiza referendumul menționat anterior privind independența.

97,7% dintre alegători au votat pentru independență, în timp ce 1,6% au optat pentru o autonomie mai mare. 

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: stat, infiintare, oceania, papua noua guinee,

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