Parlamentul țării se pregătea să analizeze rezultatele unui referendum consultativ în cadrul căruia alegătorii au susținut în mod covârșitor secesiunea, relatează theprint.in.

Locuitorii din Bougainville, regiune formată din două insule principale și mai multe insule mai mici, cu o populație de aproximativ 370.000 de persoane, au votat în proporție de 97,7% pentru independență în 2019.

Însă au fost necesari ani de negocieri între guvernul național și cel regional pentru a ajunge la următoarea etapă.

Parlamentul din Papua Noua Guinee trebuie să ratifice rezultatul referendumului pentru ca acesta să intre în vigoare, iar cele două părți au convenit în această lună ca parlamentul să înceapă analizarea acestuia joi. Nu a fost anunțată nicio dată pentru vot.

Drumul către independență

Liderii din Bougainville, care are o mișcare pentru independență de zeci de ani, și-au propus să obțină o autonomie mai mare până în septembrie 2027 și suveranitatea deplină în 2030.

Demersul Bougainville pentru independență își are în mare parte originea în nemulțumirile de lungă durată privind controlul veniturilor provenite din mina de cupru și aur Panguna, acum închisă, precum și în războiul civil care a durat un deceniu și în care au murit mii de oameni.

În 2001 s-a ajuns la un acord de pace care a pus capăt războiului și care a inclus un acord pentru amânarea unui referendum privind independența