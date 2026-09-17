Uneori, hoții dispar cu bicicletele închiriate, iar alteori proprietarii rămân și fără bunuri, și fără posibilitatea de a-și recupera paguba. Un astfel de caz arată cât de greu pot fi recuperate prejudiciile, relatează publicația tnlive.sk.

„Ne-au dispărut trei biciclete. Mai întâi a venit un bărbat din Košice, care a închiriat o bicicletă pentru trei zile și apoi nu a mai returnat-o. După aceea au venit doi polonezi și au închiriat biciclete. Bineînțeles, le-au ales pe cele mai scumpe și nu le-au mai adus înapoi. Paguba pentru cele trei biciclete este de aproape 18.000 de euro”, a declarat Peter Polák, proprietarul unei firme de închiriere de biciclete electrice din zona muntelui Kráľova hoľa.

Hoții aleg bicicletele cele mai scumpe

Potrivit proprietarilor de centre de închiriere, metoda este simplă: hoții se prezintă drept clienți obișnuiți, aleg bicicletele scumpe și apoi dispar cu ele. Bicicletele pot fi ulterior vândute în alte zone.

„Au venit cu un scop clar și au ales cele mai scumpe biciclete. Erau îmbrăcați ca niște bicicliști. Au spus că vor să le testeze și că intenționează să cumpere ulterior modele similare, așa că nu ni s-a părut nimic suspect”, a povestit Polák.

În Liptov, unul dintre suspecți ar fi revenit la aceeași firmă chiar după ce furase biciclete.

„Un bărbat ne-a furat bicicletele, iar o săptămână mai târziu a venit să mai ia încă trei, folosind aceeași carte de identitate și același număr de telefon”, a declarat Matej, angajat al unei firme de închiriere din Liptovský Mikuláš.

Un alt caz a fost înregistrat în Podbanské. Un client rezervase din timp o bicicletă și ceruse să fie transportată din Liptovský Mikuláš până în Podbanské.

„A rezervat bicicleta cu ceva timp înainte și ne-a spus că vrea să o ducă din Mikuláš la Podbanské, așa că i-am îndeplinit cererea. I-am predat bicicleta și nu l-am mai văzut”, a spus Marián Illéš, proprietarul unei firme de închiriere din Podbanské.

Bicicletele nu sunt asigurate în afara centrului de închiriere

Proprietarii spun că recuperarea pagubelor este cu atât mai dificilă cu cât bicicletele nu sunt, în multe cazuri, asigurate atunci când se află în afara spațiului firmei.

„Compania de asigurări ne-a spus că bicicletele nu pot fi asigurate atunci când se află în afara spațiului nostru”, a afirmat Polák.

Poliția a deschis anchete în toate cazurile, însă autoritățile nu au oferit informații despre eventualele persoane identificate.

„În toate cazurile sunt în desfășurare anchete și, în acest moment, nu putem oferi informații suplimentare”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției, Zuzana Šefčíková.

Un hoț condamnat plătește 1,6 euro pe lună

Unul dintre proprietari își amintește însă de un caz mai vechi în care un hoț de biciclete a fost prins și condamnat. Bicicletele furate nu au fost recuperate, iar prejudiciul este plătit acum de condamnat, aflat în închisoare.

„Este în închisoare și plătește despăgubiri tuturor celor păgubiți. Nu am fost singurul. Mai erau alte 15 persoane, iar veniturile lui sunt împărțite între noi. Așteptăm”, a explicat Matej.

Problema este că suma plătită lunar este de doar 1,6 euro.

La această rată, pentru recuperarea integrală a prejudiciului ar fi nevoie de aproximativ 312 ani, dacă plata ar continua fără întrerupere.

Proprietarii centrelor de închiriere spun că situația face afacerile tot mai dificile.

„Nici nu mai sperăm. Dacă nu se rezolvă chiar în ziua respectivă sau în decurs de o săptămână, probabil că nu mai avem ce face”, a spus Illéš.

În final, proprietarilor le rămân doar ratele pentru bicicletele cumpărate, în timp ce acestea sunt folosite în altă parte.