În umbra sancțiunilor, compania rusească a încheiat un acord de principiu cu fondul american de investiții Carlyle, prezent deja la noi pe piața de energie. Pentru a bate palma este nevoie însă și de aprobarea autorităților din Statele Unite. Grupul rusesc, cu rafinării și benzinării în zeci de țări are o valoare estimată de 22 de miliarde de dolari.

„Lukoil informează că a semnat un acord cu compania americană de investiții Carlyle privind vânzarea Lukoil International", a anunțat compania rusească într-un comunicat. Pentru finalizarea tranzacției este nevoie de aprobările autorităților americane, timp în care Lukoil a anunțat că mai negociază și cu alți posibili cumpărători.

Rafinăria Petrotel, închisă din noiembrie

Vizate sunt activele din toată lumea, inclusiv România, cu excepția celor din Kazahstan.

Corespondent Știrile PRO TV: În România este vorba în primul rând despre o rețea de 320 de benzinării Lukoil, care funcționează ca până acum, pentru că sancțiunile au tot fost amânate, până în aprilie. Benzinăriile au fost însă pe pierdere în 2024, potrivit ultimelor informații oficiale. Lukoil deține de asemenea și rafinăria Petrotel, de la Ploiești. În trecut asigura în jur de 20% din necesarul României, dar a fost închisă pentru revizie în noiembrie și nu a mai fost repornită de atunci. Lukoil a încercat să o vândă în ultimii ani, dar fără succes. De asemenea, Lukoil deține 87,8% din perimetrul de gaze naturale Trident, din Marea Neagră, un proiect pus pe pauză de ceva vreme.

Procesul de vânzare a activelor Lukoil, fiind atât de numeroase, ar putea dura chiar și câțiva ani, spun experții.

Otilia Nuțu, analist energie, Expert Forum: Până la 5 ani poate să dureze o asemenea evaluare și preluarea și restructurarea. Această incertitudine că nu se știe foarte clar ce se va întâmpla cu aceste active, dacă vor fi preluate, dacă Rusia va putea să mai încaseze niște bani din ele, a dus la o situație în care tot petrolul rusesc care se exportă se vinde acum la niște discounturi foarte mari.

Activitatea Lukoil în România nu va fi afectată, până la finalizarea preluării activelor, spune ministrul Energiei.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Inclusiv Rafinăria Petrotel care va fi repornită și un administrator special desemnat de către statul român prin ministerul Energiei care va urmări în calitate de supraveghetor că niciun euro din banii produși pe teritoriul româniei nu vor ajunge într-un cont al unei companii rusești.

Grupul de investiții american Carlyle este deja prezent în România. Americanii dețin Black Sea Oil and Gaz, care exploatează gazele naturale din perimetrul Midia, din Marea Neagră.

