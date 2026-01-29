Lukoil a fost inclus pe lista entităților sancționate de SUA în luna octombrie 2025, ca răspuns la progresul lent al negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina. Această mișcare a forțat gigantul petrolier rus să își vândă activele din străinatate.



În conformitate cu sancțiunile americane, Lukoil avea termen limită până pe 28 februarie 2026 pentru a-și vinde activele din străinătate.



Lukoil are o rețea de peste 5.300 de benzinării în 20 de țări din întreaga lume, precum și rafinării în Europa. Producția lor combinată a ajuns anul trecut la 13,5 milioane de tone sau aproximativ 270.000 de barili pe zi, conform raportului anual.



În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel și comercializează carburanți printr-o rețea de 300 de stații de distribuție.

