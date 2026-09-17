Bucata de manuscris ar fi făcut parte dintr-o ediție de mici dimensiuni a epopeii, produsă în Egipt în jurul anului 300 d.Hr. Fragmentul a fost găsit de Mark de Kreij, profesor de literatură greacă la Universitatea Radboud din Țările de Jos, în timp ce studia manuscrise creștine timpurii dintr-o colecție de texte egiptene și grecești aflată în Biblioteca Universității din Utrecht, potrivit Live Science.

Cercetătorul a recunoscut pe mica bucată de pergament câteva cuvinte din epopeea lui Homer. „Sunt atât de multe părți plictisitoare în Odiseea. Aceasta se întâmplă să fie un pasaj foarte interesant”, a declarat de Kreij pentru presa olandeză.

Ce povestește fragmentul din Odiseea

Fragmentul are doar 6,6 pe 7,7 centimetri și conține versuri din Cartea a XII-a a epopeii.

Pasajul relatează momentul în care zeul Soarelui, Helios, descoperă că oamenii lui Ulise au ucis și au mâncat vitele sale sacre, considerate nemuritoare.

Ulise fusese avertizat de zeița Circe să evite insula Trinacia, însă ajunge acolo împreună cu oamenii săi după ce supraviețuiește întâlnirii cu Scila și Caribda. După o lună de furtuni, proviziile se termină, iar oamenii lui Ulise sacrifică vitele lui Helios, în ciuda avertismentelor.

Helios le cere zeilor să-i răzbune vitele, iar Zeus distruge corabia. Toți oamenii lui Ulise mor, cu excepția eroului.

Un fragment extrem de rar

Descoperirea este considerată importantă deoarece doar aproximativ 30 de fragmente similare din astfel de copii ale „Odiseei” au fost identificate până acum.

Fragmentul ar fi provenit dintr-un codex din pergament datat în secolele III-IV d.Hr., originar probabil din regiunea Fayum din Egipt. De Kreij crede că bucata s-ar fi putut păstra tocmai pentru că provenea din partea centrală a unei ediții de buzunar a „Odiseei”, fiind protejată de celelalte pagini.

Originea exactă a fragmentului și modul în care a ajuns în colecția de texte egiptene din Utrecht rămân necunoscute.

A doua descoperire neașteptată din acest an

Este a doua oară în acest an când un fragment al unei opere homerice este descoperit în mod neașteptat.

În primăvară, arheologii din Egipt au identificat fragmente din „Iliada” într-o mumie din perioada romană. Textul face referire la războiul troian.

„Iliada” și „Odiseea” au fost compuse în jurul sfârșitului secolului al VIII-lea sau începutului secolului al VII-lea î.Hr. Prima relatează războiul troian, iar cea de-a doua urmărește călătoria de zece ani a lui Ulise de la Troia până în Ithaca.

De Kreij a descoperit fragmentul încă din 2024, însă studiul său complet asupra colecției de texte greco-romane din Egipt a Bibliotecii Universității din Utrecht urmează să fie publicat într-o carte.