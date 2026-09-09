Marius W., fotbalist al clubului german TuS Rockenberg, a fost arestat sub suspiciunea că l-ar fi otrăvit mortal pe colegul său Philipp L. în timpul unei deplasări a echipei, pe 13 iunie 2025, potrivit Marca.

Victima a început să se simtă rău în timpul deplasării, iar după ce a ajuns acasă starea sa s-a agravat. Familia a chemat serviciile de urgență.

Philipp L., în vârstă de 30 de ani, a murit a doua zi la spital, în ciuda încercărilor medicilor de a-l resuscita.

Potrivit NeedToKnow, cauza morții a fost insuficiența multiplă de organe provocată de septicemie, în urma unei otrăviri.

Anchetatorii cred că ar fi fost vorba despre o răzbunare

Apropiații fotbalistului decedat au crezut inițial că acesta ar fi putut suferi o intoxicație cu pește, deoarece echipa consumase pește în timpul deplasării. Ulterior însă, anchetatorii au început să îl suspecteze pe Marius.

„Pornim de la ipoteza că a fost un act de răzbunare... Omorurile prin otrăvire sunt extrem de rare. Acest lucru face cazul unul excepțional. Având în vedere rezultatele anchetei de până acum, suntem convinși că acuzatul a ucis victima în mod intenționat”, a declarat procurorul-șef Thomas Hauburger pentru Bild.

Procurorii au refuzat să dezvăluie ce substanță toxică ar fi fost folosită sau cum i-ar fi fost administrată victimei de 30 de ani, motivând că este vorba despre informații confidențiale pe care doar autorul le-ar putea cunoaște.

Cei doi fotbaliști s-ar fi certat din cauza unei femei

Presa locală relatează că, potrivit zvonurilor care circulă în Rockenberg, cei doi fotbaliști s-ar fi certat din cauza unei femei.

Marius W., fotbalistul în vârstă de 35 de ani acuzat de crimă, a fost arestat de forțele speciale ale poliției cu doar două săptămâni înainte de nunta sa.