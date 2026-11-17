Cercetătorii au observat că, în cazul pacienților care nu luau și alte medicamente pentru această afecțiune, deteriorarea funcțiilor cognitive a fost cu 31% mai lentă într-un interval de un an, potrivit The Sun.

Tratamentul, denumit AR1001, conține mirodenafil, o substanță folosită în dezvoltarea medicamentelor pentru disfuncția erectilă și care face parte din aceeași clasă de substanțe ca Viagra.

Deși acționează într-un mod asemănător cu Viagra, AR1001 este un medicament diferit. Ambele substanțe blochează o enzimă numită PDE5, ceea ce determină relaxarea vaselor de sânge și îmbunătățirea circulației sanguine.

La studiul clinic au participat 1.535 de persoane diagnosticate cu Alzheimer în stadiu incipient, din 13 țări, inclusiv Marea Britanie. O parte dintre participanți au primit AR1001, iar ceilalți au primit un comprimat fără substanță activă, folosit pentru comparație. Pe parcursul unui an, cercetătorii au urmărit evoluția memoriei, a capacității de gândire și a abilității pacienților de a desfășura activitățile obișnuite.

Rezultatele au fost prezentate la conferința Clinical Trials on Alzheimer's Disease, organizată la Boston, în Statele Unite. Potrivit cercetătorilor, medicamentul ar putea reprezenta primul tratament administrat oral care reușește să acționeze asupra unuia dintre mecanismele implicate în apariția și evoluția bolii.

Compania sud-coreeană AriBio, care dezvoltă AR1001, a anunțat că cele mai bune rezultate au fost observate în cazul celor 604 participanți care nu luau alte medicamente pentru Alzheimer.

În acest grup, pacienții care au primit AR1001 au înregistrat un declin al funcțiilor cognitive cu 31% mai lent decât cei cărora li s-a administrat comprimatul fără substanță activă. În schimb, în cazul participanților care urmau deja alte tratamente pentru Alzheimer, medicamentul nu a obținut rezultate suficient de concludente din punct de vedere statistic.

Deocamdată, cercetătorii nu au stabilit de ce tratamentul a avut efecte în cazul pacienților care nu luau și alte medicamente pentru Alzheimer, dar nu a obținut rezultate semnificative în celălalt grup.

Ce spun specialiștii despre noul medicament

Dr. Richard Oakley, director adjunct pentru cercetare și inovare în cadrul organizației Alzheimer’s Society din Marea Britanie, a declarat că rezultatele preliminare reprezintă un semn încurajator pentru dezvoltarea unui tratament care ar putea acționa asupra mecanismelor bolii, nu doar asupra simptomelor.

„AR1001 folosește o abordare nouă: relaxează vasele de sânge pentru a îmbunătăți circulația sanguină la nivelul creierului.

Spre deosebire de alte tratamente care modifică evoluția bolii și ale căror beneficii au fost demonstrate în studii clinice avansate, acesta se administrează sub forma unui comprimat pe zi, ceea ce ar putea simplifica tratamentul.

Pe parcursul unui an de studiu, medicamentul a reușit să încetinească cu aproape o treime declinul memoriei și al capacității de gândire, iar efectele secundare raportate au fost, în cea mai mare parte, ușoare sau moderate”, a explicat specialistul.