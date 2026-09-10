Două bijuterii pe roți au ajuns la RAR: un Renault 12 din 1974 cu doar 4.026 km și un Fiat 500 din 1969

La Botoşani, un Renault 12 break, culoarea "bleu de France", fabricat în 1974 şi care face parte din prima generaţie a modelului Renault, a demonstrat că este "într-o stare impecabilă", în timp ce, la Iaşi, o maşinuţă breloc, un Fiat 110F/500 produs în Italia în 1969 la Uzina din Torino, s-a dovedit a fi într-o formă remarcabilă.

"La Botoşani şi-a făcut apariţia o adevărată bijuterie, un Renault 12 break cu o culoare spectaculoasă, «bleu de France», specifică sporturilor cu motor. Maşina a fost fabricată în 1974 şi face parte din prima generaţie a modelului Renault. Este echipată cu un motor de 1289 cmc, care aparţine celebrei familii Renault Cleon Fonte. Şi, în ciuda vârstei respectabile, de peste 50 de ani, istorica sosită la RAR are la bord doar 4026 kilometri şi se află într-o stare de conservare remarcabilă", arată reprezentanţii RAR, joi, într-o postare pe Facebook.

Nu este însă singurul "musafir" din categoria maşinilor vintage care au trecut pragul RAR în ultima perioadă.



