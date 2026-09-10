Două bijuterii pe roți au ajuns la RAR: un Renault 12 din 1974 cu doar 4.026 km și un Fiat 500 din 1969

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Registrul Auto Român (RAR) semnalează apariţia a doi ”musafiri” deosebiţi la reprezentanţele instituţiei din ţară, două automobile vintage, fabricate cu aproape 50 de ani în urmă, care au trecut cu bine Inspecţia Tehnică Periodică, scrie News.ro.

autor
Vlad Dobrea

La Botoşani, un Renault 12 break, culoarea "bleu de France", fabricat în 1974 şi care face parte din prima generaţie a modelului Renault, a demonstrat că este "într-o stare impecabilă", în timp ce, la Iaşi, o maşinuţă breloc, un Fiat 110F/500 produs în Italia în 1969 la Uzina din Torino, s-a dovedit a fi într-o formă remarcabilă.

"La Botoşani şi-a făcut apariţia o adevărată bijuterie, un Renault 12 break cu o culoare spectaculoasă, «bleu de France», specifică sporturilor cu motor. Maşina a fost fabricată în 1974 şi face parte din prima generaţie a modelului Renault. Este echipată cu un motor de 1289 cmc, care aparţine celebrei familii Renault Cleon Fonte. Şi, în ciuda vârstei respectabile, de peste 50 de ani, istorica sosită la RAR are la bord doar 4026 kilometri şi se află într-o stare de conservare remarcabilă", arată reprezentanţii RAR, joi, într-o postare pe Facebook.

Nu este însă singurul "musafir" din categoria maşinilor vintage care au trecut pragul RAR în ultima perioadă.


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"La RAR Iaşi ne-a încântat o maşinuţă breloc, un superb Fiat 110F/500. Simbol al eleganţei italiene, maşina a fost concepută la mijlocul anilor '50, special pentru străzile înguste ale peninsulei. Fiatul de care vorbim a fost produs în Italia în 1969 la Uzina Fiat Mirafiori Torino. Motorul de 499 cm3 este un bicilindru în linie, foarte compact, montat în partea din spate a maşinii. La 4600 rotaţii pe minut, dezvoltă 18 cp, iar viteza maximă este de 95 km/h, conform fişei tehnice a acestui model", precizează oficialii RAR.

Ambele automobile s-au dovedit a fi într-o formă de zile mari, trecând cu bine "Inspecţia Tehnică Periodică, dar şi testul timpului".

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Sursa: News.ro

Etichete: Registrul Auto Roman, dacia, Fiat,

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