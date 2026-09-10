"Ministerul Sănătăţii a fost informat de Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa cu privire la finalizarea anchetei epidemiologice derulate în urma apariţiei unui focar probabil de toxiinfecţie alimentară la un agent economic din staţiunea Saturn. În cadrul investigaţiei, echipele DSPJ Constanţa au efectuat controale şi au recoltat probe de apă potabilă, alimente, de la personalul din blocul alimentar, precum şi probe de salubritate a suprafeţelor şi tegumentelor", au anunţat, joi, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, precizează News.ro.

Ei au precizat că probele de apă potabilă au fost conforme, fără identificarea unor germeni patogeni. De asemenea, probele de materii fecale recoltate de la personalul din blocul alimentar nu au evidenţiat bacterii sau germeni patogeni, iar coproculturile recoltate de la pacienţi au fost negative pentru principalii agenţi patogeni investigaţi.

Ce bacterii au fost descoperite

"În schimb, analiza celor două probe alimentare recoltate din preparatele servite - ciulama de pui şi piure de cartofi - a evidenţiat prezenţa Enterobacteriaceae, cu valori peste limitele admise. În ceea ce priveşte personalul din blocul alimentar, din cele 13 exudate nazale recoltate, la o persoană a fost identificată prezenţa Staphylococcus aureus. Aceeaşi persoană a prezentat rezultate pozitive şi la probele de salubritate a tegumentelor, unde au fost identificate Staphylococcus sp. coagulazo-pozitiv şi Staphylococcus sp. hemolitic. Exudatele faringiene recoltate nu au evidenţiat rezultate pozitive. Totodată, probele de salubritate recoltate de pe suprafeţele din blocul alimentar au fost conforme, fără identificarea de germeni patogeni", a transmis sursa citată.

Ministerul Sănătăţii a subliniat că, în urma recontrolului făcut de inspectorii DSPJ Constanţa în 8 septembrie, a fost constatată prezenţa Enterobacteriaceae în probele alimentare analizate.

Hotelul a fost amendat cu 6.000 de lei, pentru nerespectarea regulilor de igienă individuală în timpul programului de lucru de către personalul din sectorul alimentar.

"Angajatul la care a fost identificat Staphylococcus aureus nazal a fost îndrumat către medicul de familie/medicul de medicina muncii pentru evaluare şi stabilirea conduitei medicale", au mai afirmat reprezentanţii Ministerului Sănătăţii.

Ei au subliniat că, pentru prevenirea apariţiei unor noi cazuri, au fost dispuse măsuri privind triajul epidemiologic zilnic al personalului, respectarea strictă a regulilor de igienă şi a echipamentului de protecţie, curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor şi ustensilelor, precum şi verificarea lanţului frigorific, a temperaturilor şi a condiţiilor de depozitare şi păstrare a alimentelor.

În 1 septembrie, autorităţile din Constanţa au activat Planul Roşu de Intervenţie după ce zeci de persoane dintr-un hotel din staţiunea Saturn au acuzat stări de rău. În total, 58 de persoane, între care 11 copii, au fost asistate medical. Şase persoane, între care o femeie însărcinată şi o mamă cu doi copii, au fost transportate la spital.

Hotelul a fost amendat cu 17.000 de lei de către ANSVSA şi cu 100.000 de lei de către Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, care a decis şi închiderea temporară a blocului alimentar.