Karol cunoștea zona, vorbea italiană și mai investise în imobiliare. Cu toate acestea, la mai puțin de un an de la achiziție, a decis să scoată proprietatea la vânzare, scrie Onet.

Experiența din Sicilia l-a făcut să ajungă la o concluzie pe care spune că mulți cumpărători străini o ignoră: înainte de a cumpăra o locuință în Italia, nu este suficient să verifici apartamentul și actele.

Apartament lângă mare, la prețul unui loc de parcare

Imobiliarele din Italia continuă să fie atractive pentru polonezi datorită prețurilor care, în anumite zone, sunt mult mai mici decât cele întâlnite în marile orașe din Polonia.

Karol, originar din Miechów, a cumpărat apartamentul din Trapani în toamna lui 2025. Pentru locuința aflată în apropierea mării a plătit 27.000 de euro — o sumă pe care o compară cu prețul unui loc de parcare în Varșovia sau Cracovia.

Spre deosebire de cei atrași de poveștile despre casele italiene vândute cu un euro, Karol nu a făcut pasul fără să cunoască realitățile locale.

Avea deja experiență în domeniul imobiliar și locuise o perioadă în Barcelona, unde lucrase ca steward. În plus, vizitase de mai multe ori zona Trapani și avea un prieten care locuia în apropiere.

Prin urmare, știa cum arată orașul nu doar în perioada vacanțelor, ci și atunci când turiștii pleacă.

„Viața continuă normal pe tot parcursul anului”

Trapani are aproximativ 55.000 de locuitori și, potrivit lui Karol, este diferit de localitățile siciliene care se golesc în afara sezonului turistic.

„Trapani nu este la fel de pustiu ca unele orașe din Sicilia. Acolo viața continuă în mod normal pe tot parcursul anului. În plus, există un aeroport de unde se poate zbura direct din Polonia”, a explicat el.

Accesul ușor către oraș a fost unul dintre argumentele care l-au convins să cumpere.

Un alt avantaj, spune Karol, este siguranța. Experiența sa personală în Sicilia a fost una pozitivă din acest punct de vedere.

„Chiar mă simt mult mai liniștit acolo decât în Milano sau în orice alt oraș italian mare”, a afirmat el.

Nu voia să facă avere din apartament

Karol spune că nu a cumpărat locuința pentru a obține un profit rapid. Planul său era mult mai simplu: să aibă un loc în care să poată veni în vacanță împreună cu familia și prietenii.

„Nu trebuia să fie o investiție, ci un loc pentru mine, familie și prieteni”, a precizat acesta.

Înainte de achiziție, a analizat și prețurile din zonă. A observat însă o diferență importantă față de piața poloneză: în Trapani, prețurile nu avuseseră aceeași evoluție ascendentă.

„Verificasem dinainte prețul mediu pe metru pătrat în zonă. S-a dovedit că piața stagnase practic de ani de zile și chiar înregistrase o scădere. Era complet diferit față de Polonia, unde prețurile proprietăților cresc de obicei”, a explicat Karol.

Prin urmare, nu conta pe o revânzare rapidă și profitabilă.

„Nu am cumpărat acest apartament cu intenția de a face bani rapid. Voiam un loc pentru mine, familia mea și prietenii care, eventual, m-ar fi putut ajuta să acopăr costurile cu electricitatea sau cu colectarea gunoiului”, a adăugat el.

Problemele nu au fost acolo unde se aștepta

Surprizele au apărut după cumpărare. Nu renovarea și nici documentele proprietății au reprezentat principala problemă. Dificultățile au început atunci când Karol a intrat în contact direct cu mica comunitate siciliană de proprietari.

Experiența l-a făcut să privească diferit procesul de cumpărare a unei locuințe în Italia. Spune că există aspecte ale vieții de zi cu zi pe care un străin le poate înțelege cu greu înainte de a locui efectiv acolo.

„Sunt lucruri care, din perspectiva poloneză, depășesc puterea noastră de înțelegere. Trebuie pur și simplu să le trăiești și să le vezi cu ochii tăi”, a mărturisit Karol.

Iar acesta este, probabil, cel mai important lucru pe care l-a învățat după achiziția apartamentului din Trapani: o proprietate poate arăta bine pe hârtie, poate avea un preț atractiv și poate fi situată într-un loc de vis, însă viața într-o comunitate locală vine cu propriile reguli și surprize.