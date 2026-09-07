Un om de afaceri din Statele Unite a transformat un siloz al armatei americane într-un complex subteran cu parcuri, zonă de SPA, sere și chiar o celulă de detenție.

Larry Hall a cumpărat un siloz pentru rachete din Kansas de la statul american, cu 300 de mii de dolari - un chilipir, spune el.

Larry Hall, inginer: „Această cutie albastră pe care o vedeți este un sistem de filtrare a cenușii vulcanice. Avem suficient combustibil diesel pentru a le menține în funcțiune timp de doi ani și jumătate. Sistemul funcționează practic singur, fiind controlat de computere care gestionează toate operațiunile”.

Complexul include apartamente și o zonă comună de relaxare cu multă vegetație, dar și alte facilități de lux.

Reporter: „Câte buncăre nucleare ai văzut care să aibă piscină?”

Larry Hall: „Este o piscină cu apă sărată controlată cu ajutorul unui calculator. Înăuntru, temperatura e păstrată constant la aproape 27 de grade Celsius”.

În buncăr a fost amenajată o seră, dar și o cameră care funcționează pe post de... închisoare.

Larry Hall: „Acest loc poate rămâne complet funcțional după ce a fost expus unei unde de șoc care se propagă cu o viteză de peste trei mii de km pe oră”.

Clădirea poate fi protejată de pe acoperiș de un lunetist.

Larry Hall: „Mulți dintre cei care vin la mine sunt persoane cu averi foarte mari. Când mă contactează pentru prima dată, mulți își doresc să își construiască propriul buncăr. Eu le spun: „De ce nu veniți mai întâi să vedeți ce am construit eu?” Apoi își dau seama că apreciază faptul că au în jur și alți adulți cu care pot face schimb de idei, în loc să fie izolați împreună cu familia într-o facilitate mai mică pe care o dețin”.

Reporter: „Prin urmare, până și miliardarii simt nevoia contactului uman”.

Larry Hall: „Da”.

Reporter: „Atâta timp cât e vorba de alți miliardari”.

Larry Hall: „Avem doar câteva persoane pe care le-aș încadra în categoria miliardarilor. Ceilalți sunt pur și simplu profesioniști de succes care și-au construit singuri cariera și averea”.

Un apartament într-un buncăr costă în jur de cinci milioane de dolari. Iar costurile de întreținere ajung la câteva zeci de mii de dolari pe an.