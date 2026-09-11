Însă, potrivit regulilor loteriei, suma va fi plătită câștigătorului treptat, pe parcursul mai multor ani, potrivit TN.CZ.

Compania slovacă de loterie de stat Tipos a anunțat că un parior a reușit să câștige cea mai mare sumă posibilă la jocul Extra Výplata. Combinația formată din numerele 3, 6, 7, 11, 22 și 25, alături de numărul suplimentar 2, i-a adus norocosului, a cărui identitate nu este cunoscută, un câștig de 480.000 de euro.

„Extragerea loteriei EXTRA VÝPLATA a adus o bucurie extra unei persoane norocoase din regiunea Košice”, a anunțat compania de loterie pe rețelele sociale.

Însă, așa cum sugerează chiar numele jocului, premiul va fi plătit câștigătorului sub forma unor plăți regulate.

Va primi câte 4.000 de euro pe lună timp de zece ani

Potrivit regulilor acestei loterii, câștigătorul va primi câte 4.000 de euro pe lună, timp de zece ani. Identitatea persoanei care a câștigat la extragerea de joi nu este cunoscută deocamdată.

Acesta este al treilea câștig important înregistrat în Slovacia în această săptămână. Marți, doi pariori au obținut premii importante la loteria Eurojackpot.