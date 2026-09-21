„Vor fi sancționați cei implicați în organizarea acestor alegeri-farsă sau care au candidat în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei, precum și cei responsabili pentru subminarea posibilității unor alegeri libere și corecte în interiorul Rusiei”, se arată într-o declarație emisă luni de șefa diplomației UE, Kaja Kallas, în numele celor 27 de state membre, potrivit Agerpres.

Declarația precizează că nici alegerile desfășurate acolo, nici rezultatele acestora nu vor fi recunoscute vreodată.

UE denunță „eroziunea continuă” a democrației în Rusia

„Alegerile pentru Duma de Stat organizate de Rusia în perioada 18-20 septembrie au evidențiat eroziunea continuă și tot mai accentuată a democrației în Rusia”, a transmis UE.

Documentul precizează că autoritățile ruse și-au intensificat și mai mult represiunea sistematică și instituționalizată, atât în interiorul țării, cât și dincolo de granițele acesteia, pentru a exclude forțele de opoziție democratică din procesul politic.

Decizia de a le interzice candidaților partidului Iabloko să figureze pe lista federală a limitat opțiunile disponibile pentru alegătorii ruși. Acest lucru a dus la excluderea din procesul electoral a uneia dintre ultimele forțe de opoziție rămase și a singurului partid cu o platformă anti-război, se mai arată în declarație.

UE critică lipsa observatorilor OSCE

De asemenea, UE face referire la analiști și observatori independenți care afirmă că s-a recurs pe scară largă la măsuri administrative și juridice pentru a-i elimina pe cei care se opuneau războiului ilegal al Rusiei și pentru a restricționa sever accesul populației ruse la informații independente.

UE a menționat, totodată, faptul că Rusia nu a invitat observatori din partea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) drept un alt semn al lipsei de transparență.