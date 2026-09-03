Au plecat apoi într-o impresionantă procesiune, spre Catedrala Patriarhală, unde Preafericitul Părinte Daniel s-a rugat pentru ei.

Cu lumânări în mâini, tinerii au plecat pe jos de la Catedrala Națională. Sunt credincioși din toată țara, dar și din Republica Moldova, Danemarca, Germania, Albania și chiar din Statele Unite.

Fată din SUA: Am venit cu unchiul meu, părintele Petru și cu bunica mea, Sorina din SUA, Statele Unite ale Americii. Am simțit bucurie, nădejde și iubire de Dumnezeu.

Bunica fetei: Sunt in SUA din 77, m-am întâlnit cu soțul în SUA și ne-am căsătorit. Sunt născută în Făgăraș. Foarte frumos, este ca în noaptea Învierii. Să vezi atâția tineri, e emoționant.

Entuziaști și îmbrăcați în costume populare, tinerii din Maramureș au atras toate privirile.

Patriarhul Daniel s-a rugat pentru ei.

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși a ajuns la a 12-a ediție, și se încheie astăzi, cu Sfânta Liturghie, la Catedrala Națională.